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Полесье - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Полесье - Рух : Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Полесье - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

polissyafc.com

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В Житомире сыграют последний матч 16-го тура УПЛ. Болельщиков ожидает интересное и интригующее противостояние амбициозных соперников.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Команды встречались между собой в среду. Тогда во Львове игра завершилась вничью – 1:1. В случае победы львовяне на расстояние одного очка смогут приблизиться к "Полесью".

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Матч состоится в понедельник, 9 декабря. Начало – в 18:00. Прямую трансляцию можно просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports.

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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