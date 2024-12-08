Полесье - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Житомире сыграют последний матч 16-го тура УПЛ. Болельщиков ожидает интересное и интригующее противостояние амбициозных соперников.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Команды встречались между собой в среду. Тогда во Львове игра завершилась вничью – 1:1. В случае победы львовяне на расстояние одного очка смогут приблизиться к "Полесью".

Матч состоится в понедельник, 9 декабря. Начало – в 18:00. Прямую трансляцию можно просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports.