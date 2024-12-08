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Полесье - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Рух : Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
polissyafc.com
В Житомире сыграют последний матч 16-го тура УПЛ. Болельщиков ожидает интересное и интригующее противостояние амбициозных соперников.
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Команды встречались между собой в среду. Тогда во Львове игра завершилась вничью – 1:1. В случае победы львовяне на расстояние одного очка смогут приблизиться к "Полесью".
Матч состоится в понедельник, 9 декабря. Начало – в 18:00. Прямую трансляцию можно просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в
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