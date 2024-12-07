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Ворскла может потерять основного голкипера до конца 2024 года

Премьер-лига

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Ворскла может потерять основного голкипера до конца 2024 года

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В матче "Шахтер" – "Ворскла" со счетом 3:1, в рамках 16 тура УПЛ, голкипер полтавской команды Павел Исенко получил повреждение колена.

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Девятого декабря вратарь пройдет обследование с помощью МРТ. Пока что внутри "Ворсклы" прогнозируют, что Исенко может пропустить концовку сезона. Если эта информация подтвердится, Павла заменит Александр Домолега.

В этом сезоне Павел Исенко провел за полтавчан 16 матчей в УПЛ, а его команда занимает 11 место, набрав 16 очков.

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Ворскла (Полтава) Павел Исенко
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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