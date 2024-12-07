Бабич - о Кривбассе: Это и есть их главное оружие

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич рассказал о том, что он ожидает от матча против "Кривбасса", который состоится сегодня в 15:30.

"Кривбасс" в последнее время набрал мощный ход, команда уже поднялась в топ-5 в турнирной таблице. За счет чего у них такой прогресс, по вашему мнению?

Во-первых, команда готовилась и комплектовалась под Лигу Европы. Да, у них там два человека ушло, но костяк команды остался. По комплектации эта команда достойна, как минимум, третьего места в таблице. Второй фактор: на сегодня "Кривбасс" играет очень организованно и надежно в защите, без каких-то спадов, и быстро выходит в контратаки. Это и есть их главное оружие.

Отмечу и иностранцев высокого уровня: Соса, Бизимана, Бандейра, Илич. Очень квалифицированные легионеры, которые играют роль первой скрипки. За счет высокой организации и продуктивных контратак, они достигают результатов. И если мы вспомним последнюю игру, в которой Твердохлеб забил три мяча, насколько большая группа игроков выбегает из обороны в атаку. Тот же Твердохлеб набрал хорошую форму. Команда больше достигает результата за счет коллективных, а не индивидуальных действий.

Перед матчем с "Кривбассом" вы теряете двух ключевых игроков из-за красных карточек. Есть ли понимание, кем заменить Петряка и Бутко? Достаточно ли у вас скамейки запасных, или, возможно, придется искать резервы в команде U-19?

Скажем так: у нас на флангах есть еще футболисты, тот же Кайо Гомес, или Ярослав Кисиль, или Денис Янаков. Однако таких квалифицированных футболистов, как Бутко и Петряк, нам сложно заменить. Это очередной вызов и шанс для тех игроков, которые мало играют и немного обижены за это. Вот вам шанс, выходите и доказывайте. Хорошая возможность посмотреть на них в тренировочном процессе и во время официального матча.

Кроме Бутко и Петряка, есть еще какие-то кадровые потери перед матчем с Кривбассом?

Еще есть игроки в лазарете, потому что вирус ходит, кто-то имеет повышенную температуру. 100% потери - это Петряк и Бутко, но ближе к игре будем иметь более полную информацию. Отмечу, что мы тренируемся сейчас не в полном составе. Два-три человека у нас еще болеют или работают индивидуально.