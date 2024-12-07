Тренера Вереса рассказал о первом полном сезоне в УПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук поделился мнениями о том, как проходит сезон 2024/25.

На самом деле перед началом сезона мы так далеко не заглядывали. Перед нами ставили четкую задачу - избежать переходных матчей. Приятно находиться там, где мы есть сейчас, но мы также видим, что сейчас в таблице большая плотность. Даже один тур может изменить положение. Двигаемся дальше.

Что способствовало перевоплощению "Вереса" из гадкого утенка в прекрасного лебедя?

Я скажу так: кропотливый труд, тренировочный процесс. Здесь у нас есть четкое видение, что как команда тренируется, так она и играет. Стараемся прогрессировать через тренировочный процесс. Я благодарен ребятам за то, что они высоко подняли планку профессионализма. Все тренировки проходят на 100% в плане самоотдачи, максимально сконцентрировано.

Работа летом на рынке так же усилила команду.

Да. Игроки, которые к нам пришли, нас однозначно усилили. Большая заслуга в этом спортивного директора Юрия Викторовича Габовды. Он провел кропотливую работу.

Зимой стоит ждать новичков в народном клубе?

Все будет зависеть от того, с кем поедем на сборы. Мы открыты к предложениям по нашим игрокам. Президент "Вереса" четко дал это понять. Это один из путей развития нашего клуба. Точечные наработки у нас вырисовываются. На сегодня мы более-менее укомплектованы. Если сохраним этот состав, то зимой планируем закрыть 1-2 позиции. Если будут потери - будем реагировать по ситуации.

Какие именно?

Я бы воздержался сейчас от ответа. Хотелось бы закончить этот год. Во время паузы можно будет более подробно об этом говорить.

Серия "Вереса" без поражений укрепила менталитет команды?

Да. Мы сейчас начали больше смотреть на себя, а не на соперника. Это также шаг вперед в плане ментальности. Большую роль в этом играют игроки с опытом, как у Степанюка, Клец, так же и старожилов команды Когута, Гончаренко, Кучерова, Дахновского.

Много усилий прилагает тренерский штаб и спортивный директор, который делится своим опытом, постоянно рядом с командой, держит руку на пульсе. Мы много над этим работаем. Ментально мы вышли на немножечко другой уровень, но понимаем, что есть над чем работать.

Половина дистанции в УПЛ пройдена. Какая атмосфера царит внутри команды?

Понятно, что любой серии наступит конец. Мы должны быть готовыми, что в определенный период у команды пойдет спад и это нормально. В футболе все может измениться одномоментно.

Зная своих ребят, я и мои помощники не видим проблемы в этом. На старте сезона мы были в несколько похожей ситуации. Мы не паниковали. Много внутри команды говорили на эту тему. Мы понимаем, где мы находимся. Сдержанный оптимизм присутствует. Мы стараемся далеко вперед не заглядывать, а двигаться постепенно. Сейчас у нас игра с "Карпатами" и мы на этом делаем акцент в моменте.