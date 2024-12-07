  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Левый Берег – ЛНЗ: стартовые составы на матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левый Берег – ЛНЗ: стартовые составы на матч УПЛ

Премьер-лига

Виталий Первак против Андреса Карраско

Левый Берег – ЛНЗ: стартовые составы на матч УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В поединке 16 тура УПЛ "Левый Берег" встретится с "ЛНЗ". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы.

  • "Левый Берег": Механив – Астахов, Акимов, Самар, Сидней – Войцехивский, Дедух, Косовский, И. Когут – М. Когут, Сухоручко.
  • Запасные: Сташков, Фастов, Дударенко, Шаповал, Спиваков, Приходько, Шумила, Непейпиев, Кобзарь.
  • ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Дайко, Каплиенко – Бойко, Ноникашвили – Тилль – Яшари, Халайда, Эйнел.
  • Запасные: Пеньков, Топалов, Г. Пасич, Бар, Молло, Авагимян, Олейник, Наумец.

Перед этим матчем "Левый берег" занимает 14 место в УПЛ, а ЛНЗ идет на 10 позиции. У коллективов 10 и 18 очков соответственно.

Старт встречи в пригороде Киева намечен на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

По теме
yellow-arrow
Ингулец - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.12.2024
yellow-arrow
Помог автогол. Счет в матче Левый Берег – ЛНЗ был открыт на 6 минуте – ВИДЕО
yellow-arrow
Колос - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости