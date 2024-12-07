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Левый Берег – ЛНЗ: стартовые составы на матч УПЛ
Виталий Первак против Андреса Карраско
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В поединке 16 тура УПЛ "Левый Берег" встретится с "ЛНЗ". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы.
- "Левый Берег": Механив – Астахов, Акимов, Самар, Сидней – Войцехивский, Дедух, Косовский, И. Когут – М. Когут, Сухоручко.
- Запасные: Сташков, Фастов, Дударенко, Шаповал, Спиваков, Приходько, Шумила, Непейпиев, Кобзарь.
- ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Дайко, Каплиенко – Бойко, Ноникашвили – Тилль – Яшари, Халайда, Эйнел.
- Запасные: Пеньков, Топалов, Г. Пасич, Бар, Молло, Авагимян, Олейник, Наумец.
Перед этим матчем "Левый берег" занимает 14 место в УПЛ, а ЛНЗ идет на 10 позиции. У коллективов 10 и 18 очков соответственно.
Старт встречи в пригороде Киева намечен на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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