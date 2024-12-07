Левый Берег – ЛНЗ: стартовые составы на матч УПЛ

В поединке 16 тура УПЛ "Левый Берег" встретится с "ЛНЗ". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы.

"Левый Берег": Механив – Астахов, Акимов, Самар, Сидней – Войцехивский, Дедух, Косовский, И. Когут – М. Когут, Сухоручко.

Механив – Астахов, Акимов, Самар, Сидней – Войцехивский, Дедух, Косовский, И. Когут – М. Когут, Сухоручко. Запасные: Сташков, Фастов, Дударенко, Шаповал, Спиваков, Приходько, Шумила, Непейпиев, Кобзарь.

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Дайко, Каплиенко – Бойко, Ноникашвили – Тилль – Яшари, Халайда, Эйнел.

Кучеренко – Путря, Салиху, Дайко, Каплиенко – Бойко, Ноникашвили – Тилль – Яшари, Халайда, Эйнел. Запасные: Пеньков, Топалов, Г. Пасич, Бар, Молло, Авагимян, Олейник, Наумец.

Перед этим матчем "Левый берег" занимает 14 место в УПЛ, а ЛНЗ идет на 10 позиции. У коллективов 10 и 18 очков соответственно.

Старт встречи в пригороде Киева намечен на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.