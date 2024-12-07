Тренер Черноморца - о матче 15-го тура УПЛ: Морально ребят "убили"

В прошлом туре чемпионата Украины состоялся матч "Александрия" – "Черноморец". Игра завершилась разгромной победой команды Руслана Ротаня.

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич прокомментировал игру 15-го тура:

Александр Александрович, позади у вас эмоционально тяжелый матч против "Александрии". В каком состоянии сейчас находится команда?

Скажу честно, в понедельник команда была прибитой. Мы провели разговор, дали команде более восстановительный день, появились какие-то эмоции. Думаю, ближе к этому туру ситуация улучшится, пообщаемся на теории.

Это был серьезный удар, но я постараюсь найти правильные слова, чтобы к игре с "Кривбассом" подтянуть эмоциональный фон. В том, что мы будем готовы функционально, я не сомневаюсь. Но команда нуждается в большем количестве положительных эмоций. Нам предстоит над этим поработать.

А какое состояние у Ивана Петряка и Богдана Бутко?

После игры были "убитыми". У той группы футболистов, которая играла с "Александрией", была своя работа. Я только поздоровался с ними, а дальше они перешли в тренажерный зал, с ними работал отдельный тренер.

Морально ребят "убили". Я понимаю, что надо переключаться, видимо, профессионалы должны уметь оставлять такие моменты в прошлом и концентрироваться на том, что впереди. Мы рассчитываем на них как на лидеров в дальнейших матчах. А еще важно, чтобы и в тренировочном процессе от них шел позитив.

Вам арбитр тоже показал желтую карточку. Чем он это объяснил?

Ничего не сказал. Я так понял, что это либо за мои эмоции, либо из-за того, что я вышел на поле. Опять же, все были на эмоциях и я тоже мог сказать что-то неприятное, но обижать я никого не хотел и не делал этого. Надо посмотреть в протоколе объяснения, за что мне дали карточку.

Иван Петряк объяснил свою эмоциональность тем, что все 15 туров "Черноморец" сталкивается с судейской предвзятостью. Вы разделяете этот тезис? Действительно в течение текущего чемпионата имеете вопросы к судьям по каждому матчу?

Если мы берем конкретно "Черноморец", то за 15 туров действительно были такие моменты. Я насчитал пять пенальти, которые не дали в ворота соперника. Плюс три гола, которые нам забили с нарушением правил, но они были засчитаны. Я уже не говорю о свистках в борьбе за нейтральные мячи. Как минимум, 7-8 ситуаций, которые повлияли на результат, есть.

Параллельно с тем, что происходило на поле, интересное событие случилось и в телевизионной трансляции, когда комментатор Виталий Волочай высказал свою оценку действиям вашей команды. Слышали ли вы это?

Я пересматривал телевизионную запись. Звук я не включал, смотрел свои моменты, а мне так легче сконцентрировать внимание, когда звук выключен. Впрочем, я понимаю, о чем вы говорите: он начал говорить о том, что на футбольном поле происходит клоунада и цирк. Вероятно, это уровень его профессионализма или оценки ситуации.

Конечно, это неприятно. "Черноморец" имеет большое количество болельщиков. Возможно, он обижен за что-то на наш клуб. Потому что я не знаю, для чего такие вещи говорить в прямом эфире. Понимаю, что комментатор должен быть нейтральным и одновременно проявлять эмоции, но в этой ситуации это было неуместно.