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УПЛ. Черноморец – Кривбасс 1:3. Волевая победа криворожцев

Премьер-лига

Безумная концовка первого тайма

УПЛ. Черноморец – Кривбасс 1:3. Волевая победа криворожцев

Фото: ФК Кривбас/Автор - невідомий

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На стадионе "Черноморец" местная команда принимала "Кривбасс". Игра первого круга в Кривом Роге завершилась победой подопечных Вернидуба – 1:0.

В прошлом туре хет-трик Твердохлеба принес "Кривбассу" победу в принципиальном матче над "Полесьем" – 3:1. А вот одесситы в скандальном противостоянии уступили "Александрии" – 0:3. Удаление Бутка и Петряка еще в первом тайме сломали игру. Однако винить подопечные Бабича могут только себя.

У хозяев по сравнению с прошлым матчем сегодня с первых минут вышли Ермаков и Кайо Гомес. Бутко и Петряк не могли играть из-за дисквалификации. Юрий Вернидуб стартовый состав своей команды не менял.

Игра началась в медленном темпе. Было много борьбы и эмоций, но без конструктива в заключительной трети поля. Лишь в середине первого тайма хозяева активизировались и вспомнили, что футбол это игра, в которой нужно пробивать по воротам. Могли открывать счет на 22-й минуте одесситы. После навеса с фланга Шпорн пробивал, но попал в голову Дибанго. А что же гости? Они ничего не могли создать в атаке. Гораздо большего ожидали от подопечных Юрия Вернидуба, считавшихся фаворитами противостояния. Криворожцы больше подали угловых, но выжать хотя бы что-нибудь из стандартов не смогли.

УПЛ. Черноморец – Кривбасс 1:3. Волевая победа криворожцев - изображение 1

А вот подопечные Бабича на 34-й минуте открыли счет именно после розыгрыша углового. После подачи с фланга и скидки от Попова выскочил из-за спины Скиба и переправил мяч в сетку – 1:0. В атаке криворожцы были беспомощны, но им помогли хозяева. Кайо Гомес в собственной штрафной сбил Кузика и это пенальти! Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал Илич – 1:1. Еще до перерыва гости смогли даже выйти вперед. В компенсированное к первому тайму время после шикарной передачи Твердохлеба ударом под стойку заставил капитулировать голкипера Микитишин – 1:2. Почти весь тайм команды молчали, но в конце разбегались и порадовали нас голами. Очень неплохо играли хозяева, но результат на табло.

УПЛ. Черноморец – Кривбасс 1:3. Волевая победа криворожцев - изображение 2

Следует отдать должное хозяевам поля, которые сразу после перерыва пытались отыграться. Активный прессинг хозяев поля не позволял криворожцам спокойно выходить в атаку. Гости оборонялись и ожидали своего шанса в контригре. И они могли забивать, но Микитишин из пределов штрафной не попал в створ ворот. Следует отметить шикарную передачу Илича.

В середине второго тайма шокировать гостей мог Скиба, но мяч после его удара не попал в створ ворот. Во второй половине тайма футболисты "Кривбасса" смогли отвести игру от собственных ворот. Все вопросы о победителе были сняты на 80-й минуте. Понедельник подал, а Твердохлеб головой пробил в верхний угол – 1:3. Четвертый матч подряд забивает Егор.

Победа позволила криворожцам закрепиться на четвертом месте, а одесситы опустились на четырнадцатое.

Vbet Лига. 16-й тур

"Черноморец" - "Кривбасс" 1:3

Голы: Скиба (34) - Илич (40, пен), Микитишин (45+1), Твердохлеб (80)

"Черноморец": Рудько – Кисель, Скиба, Лацабидзе, Ермаков – Белошевский, Кайо Гомес (Пшеничнюк, 58), Сигеев (Габелок, 70), Шпорн (Жаржу, 87), Хобленко (Шевцов, 87) – Попов

"Кривбасс": Маханьков – Дибанго, Драмбаев, Понедельник, Бандейра – Илич, Микитишин, Шевченко (Бизимана, 46), Твердохлеб (Хомченовский, 82), Кузык (Ндомбазі, 85) – Соса

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Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса)
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Комментарии
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килия12 (Одесса)
07.12.2024 в 18:42
недотренеру бабичу была поставлена задача недохозяевами недокоманды по старой памяти называемой черноморец(в новейшей истории лучше подходит название "погорелец")вывести это чудо нынешнее в первую лигу,что он с успехом выполняет.там оно будет болтаться,аки дер..мо в проруби на надцатых местах и все окей.
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Комментарии 12
килия12 (Одесса)
07.12.2024 в 18:42
недотренеру бабичу была поставлена задача недохозяевами недокоманды по старой памяти называемой черноморец(в новейшей истории лучше подходит название "погорелец")вывести это чудо нынешнее в первую лигу,что он с успехом выполняет.там оно будет болтаться,аки дер..мо в проруби на надцатых местах и все окей.
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2
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sorokop (днепр )
07.12.2024 в 18:16
Как же Кривбассу везет с такой плохой игрой, моряки не заслужили поражения это факт...
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bera012 (Днепр)
07.12.2024 в 18:12
Если так будут играть с Карпатами, то Кривбасс не победит это точно...
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kukarekin (Одесса)
07.12.2024 в 18:02
Были свободные тренера Максимов, Дулуб, Вирт...нет опять красномордого взяли. Нигде ничего не достиг. Лижет зад мисюркину
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oda1979 (Запорожье)
07.12.2024 в 17:50
Неданецко-нешахтер кие вонючки естественно недовольны. Но то такэ. Кривбасс на ходу и ворвался в чемпионскую гонку. Дырка дохлое аж воняет уже. колхозногламурный нешахтер гонит один породняк. Так что чемпионству Кривбасса быть.
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tekutiev (донецк,Украина)
07.12.2024 в 17:59
пойди полечись тупой уё.....к.ничего твоему ....кривбассу нк светит.максимум третье место и то при удачном стечении обстоятельств.в прошлом чемпионате обделались отдав второе место динамо.на дурке ты точно санешь "чемпионом".пока помечтай идиот
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tolina-ystas (Краматорск)
07.12.2024 в 17:42
Ничего сверхестественного Кривбасс не показал но ему очень квалифицированно судья помогал.
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tekutiev (донецк,Украина)
07.12.2024 в 18:00
почитай дурачка оду выше
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Bаrcelinius
07.12.2024 в 17:32
Ничего, ничего... пердив пойдёт ЧО только на пользу.
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Bаrcelinius
07.12.2024 в 17:26
Кривбасс молодца! Твердохлеб красава!
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Bаrcelinius
07.12.2024 в 17:24
Коллегу Белогубко к микрофону! Просим!
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наварін (Київ)
07.12.2024 в 18:18
Білогубко , Білогубком. Кривбас грав у білій формі.
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