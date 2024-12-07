УПЛ. Черноморец – Кривбасс 1:3. Волевая победа криворожцев

На стадионе "Черноморец" местная команда принимала "Кривбасс". Игра первого круга в Кривом Роге завершилась победой подопечных Вернидуба – 1:0.

В прошлом туре хет-трик Твердохлеба принес "Кривбассу" победу в принципиальном матче над "Полесьем" – 3:1. А вот одесситы в скандальном противостоянии уступили "Александрии" – 0:3. Удаление Бутка и Петряка еще в первом тайме сломали игру. Однако винить подопечные Бабича могут только себя.

У хозяев по сравнению с прошлым матчем сегодня с первых минут вышли Ермаков и Кайо Гомес. Бутко и Петряк не могли играть из-за дисквалификации. Юрий Вернидуб стартовый состав своей команды не менял.

Игра началась в медленном темпе. Было много борьбы и эмоций, но без конструктива в заключительной трети поля. Лишь в середине первого тайма хозяева активизировались и вспомнили, что футбол это игра, в которой нужно пробивать по воротам. Могли открывать счет на 22-й минуте одесситы. После навеса с фланга Шпорн пробивал, но попал в голову Дибанго. А что же гости? Они ничего не могли создать в атаке. Гораздо большего ожидали от подопечных Юрия Вернидуба, считавшихся фаворитами противостояния. Криворожцы больше подали угловых, но выжать хотя бы что-нибудь из стандартов не смогли.

А вот подопечные Бабича на 34-й минуте открыли счет именно после розыгрыша углового. После подачи с фланга и скидки от Попова выскочил из-за спины Скиба и переправил мяч в сетку – 1:0. В атаке криворожцы были беспомощны, но им помогли хозяева. Кайо Гомес в собственной штрафной сбил Кузика и это пенальти! Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал Илич – 1:1. Еще до перерыва гости смогли даже выйти вперед. В компенсированное к первому тайму время после шикарной передачи Твердохлеба ударом под стойку заставил капитулировать голкипера Микитишин – 1:2. Почти весь тайм команды молчали, но в конце разбегались и порадовали нас голами. Очень неплохо играли хозяева, но результат на табло.

Следует отдать должное хозяевам поля, которые сразу после перерыва пытались отыграться. Активный прессинг хозяев поля не позволял криворожцам спокойно выходить в атаку. Гости оборонялись и ожидали своего шанса в контригре. И они могли забивать, но Микитишин из пределов штрафной не попал в створ ворот. Следует отметить шикарную передачу Илича.

В середине второго тайма шокировать гостей мог Скиба, но мяч после его удара не попал в створ ворот. Во второй половине тайма футболисты "Кривбасса" смогли отвести игру от собственных ворот. Все вопросы о победителе были сняты на 80-й минуте. Понедельник подал, а Твердохлеб головой пробил в верхний угол – 1:3. Четвертый матч подряд забивает Егор.

Победа позволила криворожцам закрепиться на четвертом месте, а одесситы опустились на четырнадцатое.

Vbet Лига. 16-й тур

"Черноморец" - "Кривбасс" 1:3

Голы: Скиба (34) - Илич (40, пен), Микитишин (45+1), Твердохлеб (80)

"Черноморец": Рудько – Кисель, Скиба, Лацабидзе, Ермаков – Белошевский, Кайо Гомес (Пшеничнюк, 58), Сигеев (Габелок, 70), Шпорн (Жаржу, 87), Хобленко (Шевцов, 87) – Попов

"Кривбасс": Маханьков – Дибанго, Драмбаев, Понедельник, Бандейра – Илич, Микитишин, Шевченко (Бизимана, 46), Твердохлеб (Хомченовский, 82), Кузык (Ндомбазі, 85) – Соса