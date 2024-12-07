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Олег Шандрук: Ошибки идеально не повторять, но в наших силах их минимизировать
Вспомнил матч против ЛНЗ
Фото: ЛНЗ
Тридцатого ноября "ЛНЗ" принимал у себя дома "Верес", тогда команда из Черкасс уступила в счете 1:2.
Главный тренер ровенской команды Олег Шандрук поделился своими эмоциями по этому матчу.
Вспоминая предыдущий матч против "ЛНЗ" (2:1), на что вы обращали внимание игроков при подготовке?
Большое представительство легионеров, которые достаточно технически оснащены. Мы к этому готовились, сделав ставку на быстрые атаки, переходные фазы, компактно обороняться, создавая определенные трудности для соперника. Как показала игра, во втором тайме мы более физически выглядели лучше, больше с мячом были. Настрой на игру также сыграл свою роль.
Одной из сильных сторон "Вереса" можно назвать прессинг, который заставляет соперника ошибаться у собственных ворот. Тоже следствие времени, которое было на эту работу?
Ребята очень сильно развились в понимании определенных тактических моментов в разных фазах игры. Это говорит о том, что с течением времени футболисты эффективнее усваивают информацию и до автоматизма довели то, над чем постоянно работаем.
А как Яго оказался на позиции опорника, когда Яшари его запрессинговал в эпизоде с голом "ЛНЗ"?
Это один из вариантов выхода из обороны, который мы используем. Яго опустился между двумя центрбеками, Клец немножко поднялся. От технического брака никто не застрахован. Он оступился и мы получили гол. Он очень правильно отреагировал, не стушевался, продолжил играть уверенно. Команда Яго поддержала. Ошибки будут. Вопрос в том, как ты на них реагируешь.
Пожарные ситуации у ворот "Вереса" - часть учебного процесса?
Согласен. Ошибки идеально не повторять, но в наших силах их минимизировать. Это наша работа - их анализировать и исправлять.
Как оцените дебютное появление Чечера-младшего в старте?
Даня долго к этому шел. Он заслужил этот шанс. Он сыграл на четверку из 5-ти. При правильном отношении, самоотверженной работе есть хороший потенциал, а мы ему поможем улучшаться.
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