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Помог автогол. Счет в матче Левый Берег – ЛНЗ был открыт на 6 минуте – ВИДЕО
После подачи с углового
Фото: ФК Лівий Берег
В матче 16 тура УПЛ "Левый Берег" встречается с "ЛНЗ". Счет в поединке был открыт гостями на шестой минуте.
Черкасцы выполнили подачу с углового с правого фланга, завершившуюся ударом капитана "Левого Берега" Руслана Дедуха в собственные ворота.
За ходом событий встречи следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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