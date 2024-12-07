Помог автогол. Счет в матче Левый Берег – ЛНЗ был открыт на 6 минуте – ВИДЕО

В матче 16 тура УПЛ "Левый Берег" встречается с "ЛНЗ". Счет в поединке был открыт гостями на шестой минуте.

Черкасцы выполнили подачу с углового с правого фланга, завершившуюся ударом капитана "Левого Берега" Руслана Дедуха в собственные ворота.

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