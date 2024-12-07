И вашим, и нашим. Автор автогола в матче Левый Берег – ЛНЗ оформил взятие и чужих ворот – ВИДЕО

В матче чемпионата Украины "Левый Берег" играет против ЛНЗ на домашнем стадионе в Киевской области. На 31 минуте счет во встрече хозяева сравняли.

Защитник гостей Путря сыграл рукой в ​​собственной штрафной. Арбитр назначил одиннадцатиметровый удар.

Руслан Дедух принялся исполнять пенальти. Он пробил из точки в правый угол – в противоположный тому, куда прыгал голкипер.

Это второй гол Дедуха в этом матче. Первый он забил в свои ворота. В текущем сезоне Руслан оформил два точных удара в чужие ворота.

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