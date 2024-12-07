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Шандрук рассказал, на какой результат надеется в заключительных матчах года
Считает, что еще не время отдыхать
Фото: НК Верес
Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук рассказал о том, на какой результат надеется в заключительных матчах года с "Карпатами" и "Динамо"?
"Мы должны быть профессионалами. Не думать об отпуске, а уважать болельщика, президента. Делать свою работу до конца. При правильном отношении к подготовке мы надеемся увидеть качественный футбол в исполнении "Вереса", — сказал Шандрук.
Напомним, что сейчас ровенская команда занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ. Матч против "Карпат" состоится сегодня в 18:00, а против "Динамо" - 16 декабря.
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