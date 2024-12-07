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Шандрук рассказал, на какой результат надеется в заключительных матчах года

Премьер-лига
Обновлено

Считает, что еще не время отдыхать

Шандрук рассказал, на какой результат надеется в заключительных матчах года

Фото: НК Верес

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Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук рассказал о том, на какой результат надеется в заключительных матчах года с "Карпатами" и "Динамо"?

"Мы должны быть профессионалами. Не думать об отпуске, а уважать болельщика, президента. Делать свою работу до конца. При правильном отношении к подготовке мы надеемся увидеть качественный футбол в исполнении "Вереса", — сказал Шандрук.

Напомним, что сейчас ровенская команда занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ. Матч против "Карпат" состоится сегодня в 18:00, а против "Динамо" - 16 декабря.

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Олег Шандрук Верес (Ровно)
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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