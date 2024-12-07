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По разные стороны турнирной таблицы. Тренеры Черноморца и Кривбасса объявили стартовые составы
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В 16-м туре Украинской Премьер-Лиги встретятся "Черноморец" и "Кривбасс".
Тренеры объявили стартовые составы:
"Черноморец": Рудько - Кисель, Скиба, Лацабидзе, Ермаков - Белошевский - Кайо Гомес, Сигеев, Шпорн, Хобленко - Попов
Запасные: Аниагбосо, Вечный, Жаржу, Арсич, Савченко, Васильев, Пшеничнюк, Калин, Габелок, Шевцов, Янаков.
"Кривбасс": Маханьков - Дибанго, Драмбаев, Понедельгик, Бандейра - Илич - Микитишин, Шевченко, Твердохлеб, Кузык - Соса
Запасные: Клищук, Хома, Конате, Бизимана, Романчук, Аморозо, Задерака, Ндомбази, Жан, Хомченовский, Вакулко, Каменский.
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Это 41 встреча между командами во всех турнирах и 40-я в УПЛ.
На поле "Черноморца" сыграно 19 матчей. В них одесситы 11 раз победили, 6 раз проиграли и дважды сыграли вничью.
Безничейная серия "Черноморца" в матчах с "Кривбассом" продолжается 13 игр – 6 побед и 7 ничьих.
К началу матча "Кривбасс" занимает 4-е место в турнирной таблице, "Черноморец" - на 13-м. Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени.
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