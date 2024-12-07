УПЛ. Левый берег - ЛНЗ 3:1. Первая победа за 11 туров

Пенальти в ворота "ЛНЗ" на 32-й минуте стал переломным в матче. Арбитры увидели игру рукой от Путри, и Дедух сумел реабилитироваться за свой автогол. Уже во втором тайме капитан "Левого берега" в стремительной контратаке забил второй мяч, а точку в матче поставил Сидней – 3:1. "ЛНЗ" проигрывает уже в четвертом туре подряд. "Левый берег" торжествует впервые с первого сентября.

УПЛ 2024/25, шестнадцатый тур. Киевская область, "Арена Левый берег"

"Левый берег" – "ЛНЗ" 3:1

Голы: Дедух 32, Дедух 57, Сидней 90+2 – Дедух 6 (авт.)

"Левый берег": Механов – Астахов, Якимов, Самар, Сидней – Войцеховский (Шаповал 81), Дедух, Косовский (Приходько 72), Игорь Когут (Галас 72) – Николай Когут (Спиваков 61), Сухоручко

"ЛНЗ": Кучеренко – Каплиенко (Пасич 73), Дайко, Салиху, Путря – Ноникашвили, Бойко (Олейник 61) – Эйнел (Авагимян 61), Тилль, Яшари – Халайла (Молло 73)

Предупреждения: Самар 9, Николай Когут 35, Сидней 90+2 - Салиху 42, Олейник 88, Тилль 89