Оформил хет-трик. Капитан Левого Берега сделал счет 2:1 в матче против ЛНЗ – ВИДЕО

В матче УПЛ "Левый Берег" на домашнем стадионе принимает "ЛНЗ". На 58-й минуте счет стал 2:1 в пользу хозяев.

И уже в третий раз в этом матче отличился Руслан Дедух. В этот раз атака была правым флангом, откуда последовал прострел. Сухоручко мяч пропустил, а капитан "ЛБ" забил в одно касание.

Сегодня Дедух дважды отличился в чужих воротах, однажды - в своих. Таким образом, записал на свой счет своеобразный хет-трик.

За финальным отрезком поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.