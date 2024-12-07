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Оформил хет-трик. Капитан Левого Берега сделал счет 2:1 в матче против ЛНЗ – ВИДЕО
Веселый вышел поединок для полузащитника
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
В матче УПЛ "Левый Берег" на домашнем стадионе принимает "ЛНЗ". На 58-й минуте счет стал 2:1 в пользу хозяев.
И уже в третий раз в этом матче отличился Руслан Дедух. В этот раз атака была правым флангом, откуда последовал прострел. Сухоручко мяч пропустил, а капитан "ЛБ" забил в одно касание.
Сегодня Дедух дважды отличился в чужих воротах, однажды - в своих. Таким образом, записал на свой счет своеобразный хет-трик.
За финальным отрезком поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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