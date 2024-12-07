СМИ: Африканский легионер покидает Рух

Африканский легионер Брайан Оддеи покидает "Рух" и будет искать себе новую команду в Украине.

По имеющейся информации, бывший нападающий "Сассуоло" Брайан Оддеи покинул львовскую команду. Как отмечается в источнике, нападающий своими действиями не смог убедить тренерский штаб в своей профпригодности, из-за этого 22-летний ганец снова в поисках команды.

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Добавим, что осенью "Черноморец" хотел подписать игрока, однако африканский легионер выбрал "Рух".

Напомним, что вторую половину сезона 2023/24 Брайан Оддеи провел в словацком "ДАК 1904", но сыграл лишь 1 матч и не отметился результативными действиями. Сейчас ганец является свободным агентом, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 175 тысяч евро.