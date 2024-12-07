  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лупашко: Очень изменилась команда, и действительно они поверили в свой результат, свою работу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лупашко: Очень изменилась команда, и действительно они поверили в свой результат, свою работу

Премьер-лига

Доволен прогрессом

Лупашко: Очень изменилась команда, и действительно они поверили в свой результат, свою работу

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко оценил прогресс своих подопечных в течение первой половины сезона 2024/25.

"Конечно, мы все живем вокруг результата, побед, но самый большой подарок может дать команда, когда она каждый день выходит со стремлением и очень профессионально относится к своей работе - это самый большой подарок, который может быть.

Я говорю всегда, что самое важное в нашем деле - это процесс. Если мы качественные в процессе, если мы выкладываемся каждый день, то результат будет. Результат - это следствие того, что происходит. Есть результаты системные, а есть ситуативные, поэтому когда такое отношение, то результат будет системным - и это самый большой подарок, который может быть для тренера.

Очень изменилась команда, и действительно они поверили в свой результат, свою работу. Они стали более интенсивными, более агрессивными. Всем командам очень непросто с ними, потому что они очень плотно обороняются в среднем блоке и очень качественные в контригре.

Они получили то, что начали на этом зарабатывать результат, и их уверенность возросла. Сейчас вижу, что они очень смелые в своих действиях и своем стремлении. И поэтому действительно это команда, которая очень и очень верит в себя сейчас", — сказал тренер "Карпат".

Напомним, сегодня в 18:00 "Карпаты" сыграют против "Вереса". А 14 декабря львовская команда встретится с "Кривбассом".

Читайте такжеКарпаты - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
По теме
yellow-arrow
Черноморец – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ
yellow-arrow
Черноморец - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
УПЛ. Левый берег - ЛНЗ 3:1. Первая победа за 11 туров
Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости