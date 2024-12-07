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Лупашко: Очень изменилась команда, и действительно они поверили в свой результат, свою работу
Доволен прогрессом
fckarpaty.org.ua
Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко оценил прогресс своих подопечных в течение первой половины сезона 2024/25.
"Конечно, мы все живем вокруг результата, побед, но самый большой подарок может дать команда, когда она каждый день выходит со стремлением и очень профессионально относится к своей работе - это самый большой подарок, который может быть.
Я говорю всегда, что самое важное в нашем деле - это процесс. Если мы качественные в процессе, если мы выкладываемся каждый день, то результат будет. Результат - это следствие того, что происходит. Есть результаты системные, а есть ситуативные, поэтому когда такое отношение, то результат будет системным - и это самый большой подарок, который может быть для тренера.
Очень изменилась команда, и действительно они поверили в свой результат, свою работу. Они стали более интенсивными, более агрессивными. Всем командам очень непросто с ними, потому что они очень плотно обороняются в среднем блоке и очень качественные в контригре.
Они получили то, что начали на этом зарабатывать результат, и их уверенность возросла. Сейчас вижу, что они очень смелые в своих действиях и своем стремлении. И поэтому действительно это команда, которая очень и очень верит в себя сейчас", — сказал тренер "Карпат".
Напомним, сегодня в 18:00 "Карпаты" сыграют против "Вереса". А 14 декабря львовская команда встретится с "Кривбассом".
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