Добили в конце. Левый Берег забил третий гол в ворота ЛНЗ на 90+2 минуте - ВИДЕО

В матче 16 тура УПЛ между "Левым Берегом" и "ЛНЗ" на 90+2 минуте была поставлена ​​жирная точка. Подопечные Первака забили третий гол во встрече.

Бразилец Сидней открылся под передачу в чужой штрафной и с острого угла пробил в ворота. Мяч после рикошета от защитника, который стелился в подкате, залетел под левую стойку.

Это первый гол легионера в нынешнем сезоне. На радостях он снял футболку, за что получил желтую карточку.