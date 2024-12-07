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Добили в конце. Левый Берег забил третий гол в ворота ЛНЗ на 90+2 минуте - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Отличился легионер

Добили в конце. Левый Берег забил третий гол в ворота ЛНЗ на 90+2 минуте - ВИДЕО

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

UA-Футбол
Новина українською

В матче 16 тура УПЛ между "Левым Берегом" и "ЛНЗ" на 90+2 минуте была поставлена ​​жирная точка. Подопечные Первака забили третий гол во встрече.

Бразилец Сидней открылся под передачу в чужой штрафной и с острого угла пробил в ворота. Мяч после рикошета от защитника, который стелился в подкате, залетел под левую стойку.

Это первый гол легионера в нынешнем сезоне. На радостях он снял футболку, за что получил желтую карточку.

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