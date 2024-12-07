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Денис Янаков рассказал о своём повреждении и настрое Черноморца на матч

Премьер-лига

Нападающий одесситов дал комментарий УПЛ ТБ перед матчем

Денис Янаков рассказал о своём повреждении и настрое Черноморца на матч

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Нападающий "Черноморца" Денис Янаков рассказал о повреждении и настрой команды на матч.

В эфире УПЛ ТВ нападающий дал флеш интервью.

О повреждении:

Да, действительно было небольшое повреждение. Сделали МРТ сегодня утром - результаты показали, что готов сегодня играть. Травма не оказалась серьезной - микроповреждение. Сегодня с командой и смогу ей помочь.

Настроение команды после прошлого матча с "Александрией"

"Два дня никаких вообще эмоций не было, мы сидели со всеми, говорили в комнате. Все говорят по ситуации не только между собой, читаем же новости, всех слушаем, все интервью. Была достаточно неприятная ситуация, все всё прекрасно понимают и сейчас игроки команды полностью готовы к Кривбассу.

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О словах тренера

Дословно ничего не надо говорить, вы все прекрасно поняли. Шесть матчей уже не побеждаем. Хочется положительных эмоций и зачетные баллы.

"Черноморец" принимает "Кривбасс“ в матче Премьер-Лиги. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Черноморец (Одесса) Денис Янаков
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
07.12.2024 в 16:22
сколько можно терпеть этого Бабича --игры вообще нет ни где --увольняйте и ищите тренера а этот позорный хлам уберите хватит позорить Одессу
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
07.12.2024 в 16:22
сколько можно терпеть этого Бабича --игры вообще нет ни где --увольняйте и ищите тренера а этот позорный хлам уберите хватит позорить Одессу
Ответить
0
1

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