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Денис Янаков рассказал о своём повреждении и настрое Черноморца на матч
Нападающий одесситов дал комментарий УПЛ ТБ перед матчем
Фото: ФК Чорноморець
Нападающий "Черноморца" Денис Янаков рассказал о повреждении и настрой команды на матч.
В эфире УПЛ ТВ нападающий дал флеш интервью.
О повреждении:
Да, действительно было небольшое повреждение. Сделали МРТ сегодня утром - результаты показали, что готов сегодня играть. Травма не оказалась серьезной - микроповреждение. Сегодня с командой и смогу ей помочь.
Настроение команды после прошлого матча с "Александрией"
"Два дня никаких вообще эмоций не было, мы сидели со всеми, говорили в комнате. Все говорят по ситуации не только между собой, читаем же новости, всех слушаем, все интервью. Была достаточно неприятная ситуация, все всё прекрасно понимают и сейчас игроки команды полностью готовы к Кривбассу.
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О словах тренера
Дословно ничего не надо говорить, вы все прекрасно поняли. Шесть матчей уже не побеждаем. Хочется положительных эмоций и зачетные баллы.
"Черноморец" принимает "Кривбасс“ в матче Премьер-Лиги. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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