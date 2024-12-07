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Хет-трик в своие и чужие. Левый Берег – ЛНЗ 3:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
Обновлено

Поединок оказался более зрелищным, чем думалось

Хет-трик в своие и чужие. Левый Берег – ЛНЗ 3:1. Видео голов и обзор матча

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

UA-Футбол
Новина українською

Представители нижней части турнирной таблицы УПЛ "Левый Берег" и "ЛНЗ" в 16 туре выдали результативный матч. Началось все с автогола капитана “ЛБ” Руслана Дедуха, впоследствии он еще и пенальти реализовал. А после перерыва Дедух еще один гол в чужие ворота забил. Добил черкасцев уже в компенсированное ко второму тайму время легионер Сидней.

Чемпионат Украины, 16-й тур

"Стадион Левый Берег"

Главный арбитр: Александр Соловьян

"Левый Берег" – "ЛНЗ" 3:1

Голы: Дедух 31 (пен.), 58, Сидней 90+2 – Дедух 6 (авт.)

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