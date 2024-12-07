Премьер-лига
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Красивый гол со стандарта. Черноморец открывает счёт в матче с Кривбассом. Видео гола
Второй гол для защитника
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" открывает счёт в матче с "Кривбассом".
Одесситы получили право на угловой. Попов подал в штрафную. Ермаков сделал передачу головой на Скибу, и защитник также головой поражает ворота "Кривбасса".
Второй гол для Евгения Скибы в Украинской Премьер-Лиге.
Видео гола:
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