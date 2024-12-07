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Недолго одесситы были впереди. Кривбасс сравнял счёт. Видео гола
Второй гол для полузащитника
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
"Кривбасс» сравнивает счёт в матче с "Черноморцем».
Кайо ставит ногу и бьёт по ноге Кузика. Арбитр назначает 11-метровый удар. Бить пошёл Илич.
Илич реализовал пенальти и забил второй гол в УПЛ.
Видео гола
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alex.belogubko (одесса)
07.12.2024 в 17:15
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