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Недолго одесситы были впереди. Кривбасс сравнял счёт. Видео гола

Премьер-лига

Второй гол для полузащитника

Недолго одесситы были впереди. Кривбасс сравнял счёт. Видео гола

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс» сравнивает счёт в матче с "Черноморцем».

Кайо ставит ногу и бьёт по ноге Кузика. Арбитр назначает 11-метровый удар. Бить пошёл Илич.

Илич реализовал пенальти и забил второй гол в УПЛ.

Видео гола

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
07.12.2024 в 17:15
если вы ещё после этого домашнего позора не уберёте БАБИЧА вас всех надо разогнать посмотрите что он творит противно смотреть
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
07.12.2024 в 17:15
если вы ещё после этого домашнего позора не уберёте БАБИЧА вас всех надо разогнать посмотрите что он творит противно смотреть
Ответить
0
0

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