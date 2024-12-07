Кривбасс вышел вперёд ещё в первом тайме. Видео гола

"Черноморец" ошибся в центре поля и "Кривбасс" пошёл в контратаку. Твердохлиб убегал от соперников, хотя Шпорн тащил его за футболку.

Полузащитник передал на Микитишина и футболист забил дебютный гол в 14-ти матчах.

Видео гола: