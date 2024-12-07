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Кривбасс вышел вперёд ещё в первом тайме. Видео гола
Первый гол полузащитника
Фото: ФК Кривбас
"Черноморец" ошибся в центре поля и "Кривбасс" пошёл в контратаку. Твердохлиб убегал от соперников, хотя Шпорн тащил его за футболку.
Полузащитник передал на Микитишина и футболист забил дебютный гол в 14-ти матчах.
Видео гола:
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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