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Кривбасс вышел вперёд ещё в первом тайме. Видео гола

Премьер-лига
Обновлено

Первый гол полузащитника

Кривбасс вышел вперёд ещё в первом тайме. Видео гола

Фото: ФК Кривбас

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"Черноморец" ошибся в центре поля и "Кривбасс" пошёл в контратаку. Твердохлиб убегал от соперников, хотя Шпорн тащил его за футболку.

Полузащитник передал на Микитишина и футболист забил дебютный гол в 14-ти матчах.

Видео гола:

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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