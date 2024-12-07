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В боевых составах. Карпаты и Верес объявили стартовые одиннадцатки

Премьер-лига

Будет настоящая битва

В боевых составах. Карпаты и Верес объявили стартовые одиннадцатки

Фейсбук ФК "Верес"

Новина українською

В матче 16-го тура сыграют "Карпаты" и "Верес". Тренерские штабы уже определились с составами на игру.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Место проведения - стадион "Украина" (Львов).

Стартовый состав "Карпат": Кемкин Александр, Мирошниченко Денис (К), Жан Педросо, Бабогло Владислав, Полегенько Павел, Клименко Владислав, Бруниньо, Чачуа Амбросий, Костенко Ян, Подлепенец Евгений, Игорь Невес.

Запасные: Кинарейкин Яков, Адамюк Владимир, Тлумак Юрий, Устименко Денис, Рябов Артур, Кузык Орест, Очеретько Олег, Векляк Богдан, Шах Артур, Домчак Назар, Занетти Толедо Стенио, Сакив Тарас.

Стартовый состав "Вереса": Кожухарь Андрей, Протасевич Михаил, Гончаренко Роман, Вовченко Семен, Шевченко Евгений, Яго, Клец Дмитрий, Луан, Дахновский Виталий, Степанюк Руслан (К), Гайдучик Николай.

Запасные: Ющишин Вадим, Когут Богдан, Куция Гиорги, Чечер Даниил, Мельник Александр, Смиян Максим, Кучеров Валерий, Баран Ростислав, Лепский Орест, Шарай Владислав, Мрвалевич Марко, Годя Дмитрий.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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