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"Для нас такие игры - вызов". Пономарев рассказал о сложном декабре для Руха

Премьер-лига

Действительно, нелегко

"Для нас такие игры - вызов". Пономарев рассказал о сложном декабре для Руха

Фото: Рух

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Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился ожиданиями от последних матчей в этом году. Также специалист оценил предыдущие результаты команды.

"За неделю у нас три сложных матча: игра с "Шахтером" и два поединка с "Полесьем". Это очень серьезные соперники, что мы увидели в первых двух матчах. Житомиряне - амбициозная команда, которая претендует на самые высокие места в чемпионате. Для нас такие игры - вызов, и "Руху" важно в этих матчах показать качественный футбол и получить положительный результат.

В первом круге "Рух" недобрал очков в некоторых матчах. Сейчас полный анализ мы еще не делали, а займемся этим уже после того, как пойдем на зимний перерыв. Команда могла быть и выше в турнирной таблице, но если посмотреть на положение дел в чемпионате, то можно увидеть, что все идут очень ровно и трудно предсказать результат фактически любого матча. Мы на пять очков отстаем от еврокубковой зоны, но в то же время недалеко оторвались от команд, которые ниже "Рух" в турнирной таблице. Это свидетельствует о том, что второй круг будет решающим не только для нас, но и для наших соперников.

Впереди у "Руха" второй матч с "Полесьем". В составе житомирян есть игроки своих национальных сборных, в том числе и сборной Украины, качественные легионеры. Их футболисты очень индивидуально сильные, поэтому нам надо хорошо подготовиться к этому матчу, проанализировав нашу предыдущую игру. Если мы качественно разберем соперника, то можно будет рассчитывать на положительный результат", - сказал тренер.

В среду "Рух" сыграл с "Полесьем" вничью (1:1) в рамках перенесенного матча 1-го тура УПЛ. В понедельник, 9-го декабря львовяне снова сыграют с этим соперником. Теперь - в 16-м туре.

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Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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