УПЛ. Карпаты - Верес 5:0. Ночной кошмар Шандрука

VBET Лига. 16-й тур

7 декабря. Львов. Стадион "Украина"

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

"Карпаты" – "Верес" 5:0

Голы: Чачуа 3, 54, Пидлепенец 19, Бруниньо 66, Устименко 90+2

"Карпаты": Кемкин, Полегенько, Бабогло (Адамюк 65), Жан Педросо, Мирошниченко, Клименко, Чачуа, Бруниньо (Шах 75), Пидлепенец (Стенио 65), Костенко (Очеретько 24 - Кузык 88), И. Невес (Устименко 88)

"Верес": Кожухарь, Протасевич (Смиян 78), Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Луан (Лепский 84), Я. Сикейра, Клец (Кучеров 68), Дахновский (Шарай 68), Гайдучик (Мрвальевич 68), Степанюк (Годя 68)



Предупреждения: Бабогло 31, Устименко 90+2 - Я. Сикейра 25, 27



Удаление: Я. Сикейра 27 (вторая желтая)



Нереализованный пенальти: И. Невес 74

Долго запрягать хозяева поля не стали, и открыли счет уже на третьей минуте. Бруниньо на левом фланге накрутил Гончаренко, прострелил на ближнюю штангу, Игорь Невес кое-как сохранил мяч в игре, а Чачуа протолкнул его в ворота.

Еще до середины тайма "Карпаты" сумели увеличить преимущество. Подопечные Лупашко отлично скомбинировали в центре поля, перевели на фланг на Мирошниченко, тот точно навесил на Пидлепенца, а Евгений отправил мяч в сетку.





Второй гол разбудил "Верес". В попытках вернуться в матч ровенчане быстро провели две неплохие атаки, которые завершились ударами Луана и Шевченко, но оба раза надежно сыграл Кемкин.

Надежды "народных" на хотя бы ничью растоптал Яго Сикейра. Бразильский легионер умудрился схлопотать два горчичника за пару минут, и в итоге оставил свою команду в меньшинстве.

Несмотря на всю безнадежность ситуации, гости продолжали пытаться атаковать. К концовке первой половины встречи с разворота опасно пробил Гайдучик, но реакция Кемкина не подвела. Так же как и Кожухаря в моменте с ударом Невеса головой.





После перерыва "Карпаты" сумели засушить игру, а по просшествии некоторого времени довести счет до разгромного. Навес Мирошниченко в падении замкнул ворвавшийся в штрафную Чачуа. Вторая результативная передача для латераля в поединке и шестой гол для полузащитника в сезоне.

На этом львовяне не останавливались. Только вышедший на замену Стенио прорвался с мячом на линию штрафной, его удар отбил Кожухарь, но прямо на ногу Бруниньо, и тот распечатал уже в пустые ворота.

Шикарный шанс впервые забить гол в этом сезоне вскоре появился у Невеса. Арбитр назначил пенальти после фола на Очеретько, но Игорь не воспользовался и этой возможностью. Катастрофическое невезение бразильца.

Интенсивность не падала до самого конца поединка. На второй компенсированной минуте окончательно добил ровенчан Устименко, который за четыре минуты до этого заменил Невеса.

Таким образом, "Верес" терпит свое самое крупное поражение в сезоне. Также прерывается беспроигрышная серия коллектива Олега Шандрука в чемпионате из девяти матчей. В то же время, "Карпаты" одержали четвертую подряд домашнюю победу.