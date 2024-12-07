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Кривбасс приблизил себя к победе. Гол в девятку. Видео гола
Седьмой гол для полузащитника
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" забил третий гол в матче с "Черноморцем".
Футболисты "Кривбасса" с центра поля развили атаку, после пошли в штрафную. Хозяева поля не смогли препятствовать.
Понедельник на фланге навешивает на Твердохлиба, и полузащитник головой забивает в "девятку".
Седьмой гол для Твердохлиба. Футболист забивает в четвёртом матче подряд,
Видео гола:
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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