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Кривбасс приблизил себя к победе. Гол в девятку. Видео гола

Премьер-лига

Седьмой гол для полузащитника

Кривбасс приблизил себя к победе. Гол в девятку. Видео гола

Фото: ФК Кривбас

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"Кривбасс" забил третий гол в матче с "Черноморцем".

Футболисты "Кривбасса" с центра поля развили атаку, после пошли в штрафную. Хозяева поля не смогли препятствовать.

Понедельник на фланге навешивает на Твердохлиба, и полузащитник головой забивает в "девятку".

Седьмой гол для Твердохлиба. Футболист забивает в четвёртом матче подряд,

Видео гола:

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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