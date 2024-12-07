Кривбасс приблизил себя к победе. Гол в девятку. Видео гола

"Кривбасс" забил третий гол в матче с "Черноморцем".

Футболисты "Кривбасса" с центра поля развили атаку, после пошли в штрафную. Хозяева поля не смогли препятствовать.

Понедельник на фланге навешивает на Твердохлиба, и полузащитник головой забивает в "девятку".

Седьмой гол для Твердохлиба. Футболист забивает в четвёртом матче подряд,

Видео гола: