Первак прокомментировал долгожданную победу Левого Берега

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак поделился впечатлениями от победы над "ЛНЗ" (3:1) в 16-м туре УПЛ.

- Мы слышали в раздевалке эмоции команды. Долго вы ждали этой победы?

- Долго ждали, и мы счастливы. Мы много работали, терпели-терпели. Помните, я когда-то шутил: "Страдали-страдали"? Но мы счастливы, мы обыграли очень серьезную команду. Заключительная игра в этом году на нашем стадионе, и хотелось бы подарок сделать нашим и руководителям, и болельщикам. Самое главное - что мы проявили характер. А то, что мы 3 забили - то мы вообще счастливы.

- Очень заряженная команда вышла с первых минут, Когут мог дальнюю штангу замыкать. Вы не сбавляли обороты вообще в течение двух таймов.

- Да, мы не сбавляли. А что нам терять? Мы заряжены на борьбу, заряжены были очень сильно. И чисто психологически ребята молодцы - они дотерпели, они бегали через "не могу", некоторые вообще на уколах. Так что самое главное - что проявили характер. И игровая дисциплина очень сильно присутствовала в нашей игре.

- Откуда у Сиднея силы на 90+3 минуте бежать забивать?

- Вышел Шаповал, мы перестроились в 3 центральных защитника. Ну а Сидней мог спокойно себе бежать куда угодно, потому что у него есть подстраховка сзади. Так что все нормально.

- Учитывая то, как он порвал фланг, забежал и попал по воротам, и особенно как он эмблему целовал после празднования - это кайф вообще.

- Он всегда на позитиве, как и все бразильцы. Забил в ближний угол - мы уже давно нашим футболистам говорим, что вратари ближний открывают, не всегда читают. Так хоть в заключительной игре домашней хоть один футболист в ближний угол попал. Так что все хорошо, все нормально.

- Можем сказать, что сегодня залетело все, что в предыдущих матчах не залетало?

- Нет, не все залетело, но все равно приятно, потому что мы 3 забили, и самое главное - что мы выиграли. У ребят уверенность появляется. Да, может, она немножечко запоздало, но все равно она есть. Так что это уже радует.