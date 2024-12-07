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Нокаут от львовян. Карпаты забили Вересу дважды до середины первого тайма
Хозяева впереди с комфортным отрывом
Фото: ФК Карпати Львів
В последнем матче субботы "зелено-белые" принимают "народную команду". Подопечные Лупашко спустя считанные минуты после стартового свистка установили счет 1:0.
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Бруниньо проскочил мимо Романа Гончаренко и прострелил с правого фланга, Игорь Невес на ближней стойке в борьбе с Андреем Кожухарем сохранил мяч и протолкнул на Амбросия Чачуа. Уроженец Ровенской области забил ударом с линии ворот.
Для 30-летнего полузащитника это уже пятый гол в текущем первенстве. Также в его активе 1 ассист. Еще однажды футболист отмечался в Кубке Украины.
Еще до экватора первого тайма "львы" удвоили преимущество. Точный удар в активе Евгения Пидлепенца, а передачу отдал Денис Мирошниченко.
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