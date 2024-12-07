Александр Бабич: Заслуживали еще забить гол

Тренер "Черноморца" Александр Бабич дал комментарий в эфире УПЛ ТВ после матча с "Кривбассом".

"Черноморец" в целом сегодня играл неплохо, в первом тайме было больше ударов по воротам. Все-таки что случилось в конце первого тайма, почему где-то провалились?

Полностью согласен, что тот план на игру, агрессивный который у нас был ребята его выполняли и последние 5 минут немножко смазали это 100%. Поэтому и так произошло. Надо смотреть, анализировать.

Может после такого легкого пенальти, который поставили в наши ворота. Он был, но защитник не имеет права так играть. Это его первый такой опыт на таком уровне тоже. После пропущенного пенальти немного психология пошатнулась. Хотя, можем говорить что второй гол тоже пришел из ничего в наши ворота.

Это негативное такое мнение, а что касается полностью игры я считаю, что мы заслуживали как минимум еще забить гол. Были моменты в первом тайме. Где-то не хватает мастерства, это нормально.

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Видим футболистов "Кривбасса" которые выходили с нами на поле. Это команда Лиги Европы, команда которая имеет резерв на класс выше чем у нас.

Надо проанализировать, спокойно подготовиться. У нас еще есть тур. Сегодня мы очень хотели порадовать себя и своих болельщиков. Не получилось, скажем так. Но за такую игру, правильную агрессию и прессинг я ребятам сказал приятные слова. Но счет на табло.

Можем сказать, что на этот результат повлияло отсутствие Петряка, Удода, Бутко?

Это 100%. У нас и так ребят с таким мастерством нет, а сейчас они пропустили игру. Конечно, они бы нам очень помогли, и я считаю, еще бы больше создали, еще бы больше агрессивнее сыграли. Но мы сделали правильные выводы после матча с "Александрией" и если сегодня были желтые карточки - они были больше игровые. Мы не разговаривали с судьями, мы проанализировали эту ситуацию и на поле таких ошибок не было.

"Черноморец" уступил "Кривбассу" со счетом 1:3 и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице.