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Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3
Гости одержали волевую победу
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
"Кривбасс" победил уверенно, но для него это была непростая игра. Криворожане первыми пропустили, хотя еще до перерыва сумели отыграться. Далее диктовали сопернику свою игру, но в начале приходилось волноваться. Так или иначе, у "Кривбасса" есть Егор Твердохлеб, который набрал невероятную форму, и твердая воля к победам.
Все это в сумме дает результат. Фотогалерея с матча – от Анатолия Спицы.
Фотогалерея
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