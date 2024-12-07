Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3

"Кривбасс" победил уверенно, но для него это была непростая игра. Криворожане первыми пропустили, хотя еще до перерыва сумели отыграться. Далее диктовали сопернику свою игру, но в начале приходилось волноваться. Так или иначе, у "Кривбасса" есть Егор Твердохлеб, который набрал невероятную форму, и твердая воля к победам.

Все это в сумме дает результат. Фотогалерея с матча – от Анатолия Спицы.

Фотогалерея