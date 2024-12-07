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Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3

Премьер-лига

Гости одержали волевую победу

Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Анатолий Спица Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" победил уверенно, но для него это была непростая игра. Криворожане первыми пропустили, хотя еще до перерыва сумели отыграться. Далее диктовали сопернику свою игру, но в начале приходилось волноваться. Так или иначе, у "Кривбасса" есть Егор Твердохлеб, который набрал невероятную форму, и твердая воля к победам.

Все это в сумме дает результат. Фотогалерея с матча – от Анатолия Спицы.

Фотогалерея

Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 1Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 2Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 3Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 4Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 5Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 7Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 6Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 8Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 9Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 10Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 1Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 2Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 3Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 4Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 5Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 6Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 7Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 8Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 9Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 10Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 1Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 2Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 3Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 4Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 5Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 6Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 7Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 8Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 9Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 10Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 1Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 2Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 3Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 4Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 5Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3 - фото 6
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