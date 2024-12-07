Во Львове бушуют страсти. У Карпат вынужденная замена, а Верес остается в меньшинстве еще до перерыва

На экваторе первой половины встречи уже при счете 2:0 "львы" провели вынужденную замену из-за травмы Олега Очеретько. 3 недели назад он восстановился после повреждения, из-за которого пропустил около 20 дней. Вместо него на поле вышел Ян Костенко.

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Яго Сиккейра умудрился за несколько минут получить две желтые карточки и досрочно покинуть стадион "Украина". Он сделал жесткую накладку в ногу соперника, а первый серьезный фол был за отмашку.

У бразильца уже было 4 предупреждения в текущем первенстве. В совокупности полузащитник получил 15 "горчичников" в 45 поединках за ровенский клуб.