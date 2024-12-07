  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Во Львове бушуют страсти. У Карпат вынужденная замена, а Верес остается в меньшинстве еще до перерыва
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Во Львове бушуют страсти. У Карпат вынужденная замена, а Верес остается в меньшинстве еще до перерыва

Премьер-лига

Первый тайм богат событиями

Во Львове бушуют страсти. У Карпат вынужденная замена, а Верес остается в меньшинстве еще до перерыва

Фото: НК Верес

Новина українською

На экваторе первой половины встречи уже при счете 2:0 "львы" провели вынужденную замену из-за травмы Олега Очеретько. 3 недели назад он восстановился после повреждения, из-за которого пропустил около 20 дней. Вместо него на поле вышел Ян Костенко.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Яго Сиккейра умудрился за несколько минут получить две желтые карточки и досрочно покинуть стадион "Украина". Он сделал жесткую накладку в ногу соперника, а первый серьезный фол был за отмашку.

У бразильца уже было 4 предупреждения в текущем первенстве. В совокупности полузащитник получил 15 "горчичников" в 45 поединках за ровенский клуб.

По теме
yellow-arrow
Твердохлеб + твердая воля к победам. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:3
yellow-arrow
Болельщики Шахтера определились с лучшим игроком в ноябре
yellow-arrow
Нокаут от львовян. Карпаты забили Вересу дважды до середины первого тайма
Верес (Ровно) Олег Очеретько Карпаты (Львов) Яго Сикейро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости