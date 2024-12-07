Болельщики Шахтера определились с лучшим игроком в ноябре

Завершилось голосование среди болельщиков за лучшего игрока "Шахтера" в ноябре. Победителем стал голкипер команды Дмитрий Ризнык.

Вратарь набрал 80,5% голосов. Он опередил Александра Зубкова, Артема Бондаренко и Эгиналду, которые были среди претендентов. Опрос проводился в соцсетях "горняков".

В ноябре Ризнык провел 5 матчей. Напомним, что в поединке Лиги чемпионов с "ПСВ" он установил рекорд по количеству сейвов (15) в одном матче этого турнира.