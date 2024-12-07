Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болельщики Шахтера определились с лучшим игроком в ноябре
8 из 10-ти проголосовали именно за него
Михайло Лозовий, UA-Футбол
Завершилось голосование среди болельщиков за лучшего игрока "Шахтера" в ноябре. Победителем стал голкипер команды Дмитрий Ризнык.
Вратарь набрал 80,5% голосов. Он опередил Александра Зубкова, Артема Бондаренко и Эгиналду, которые были среди претендентов. Опрос проводился в соцсетях "горняков".
В ноябре Ризнык провел 5 матчей. Напомним, что в поединке Лиги чемпионов с "ПСВ" он установил рекорд по количеству сейвов (15) в одном матче этого турнира.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бывший форвард Динамо, Шахтера и сборной Украины объявив о завершении карьеры
- Матч команды украинца в АПЛ был перенесен: известная причина
- Ястремская опубликовала фото из своего нового дома – Монако
- Александрия – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000