Артур Микитишин:  Можем ехать домой в хорошем настроении

Полузащитник "Кривбасса" дал комментарий УПЛ ТВ после матча с "Черноморцем".

Поздравляю с победой, с первым голом в сезоне. У тебя были еще моменты, еще мог забивать. Поделись впечатлениями от поединка и своего гола.

Спасибо. В принципе я думаю нам игра давалась. Сначала у нас были моменты и "Черноморца". Но мы пропустили первыми, не остановились. Забили первый гол, отыгрались. В конце первого тайма удалось забить второй мяч. По моему мнению это нам дало больше положительных эмоций и мы на второй тайм вышли и закончили уже с победой.

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В первом тайме "Черноморец" возможно переигрывал вас по моментам. Сложное начало игры было для "Кривбасса"?

Да, было много моментов, много выбегали в контратаку "Черноморец" и мы это знали, но почему-то не удалось полностью переиграть. Но, слава Богу мы доиграли до конца и выиграли 3:1. Думаю, что мы можем ехать домой с хорошим настроением.

Несмотря на результат вы довольны своей игрой?

Можно всегда играть лучше, всегда есть ошибки. Надо учиться на них и исправлять в следующих играх. Поэтому я думаю, что всегда быть в хорошем настроении после игры невозможно, потому что всегда можно что-то улучшить.

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В первом круге ты играл с "Кривбассом", выходил на замену. Собственно как изменилась игра? Сложнее было сегодня, изменился ли "Черноморец"? Возможно вы изменились?

Мы не думали, что будем играть в пять защитников. Это нас сбило в начале игры. Но по ходу игры мы перестроились, нам тренеры сказали как перемещаться, действовать без мяча. И так до конца игры, я думаю, справились.

Артур Микитишин забил свой дебютный гол в УПЛ.

"Кривбасс" одолел "Черноморец" в матче 16-го тура Украинской Премьер-Лиги и сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице.