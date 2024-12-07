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Беспроигрышная серия Вереса заканчивается разгромом. Чачуа и Бруниньо делают счет 4:0

Премьер-лига
Обновлено

Львы пользуются численным преимуществом

Беспроигрышная серия Вереса заканчивается разгромом. Чачуа и Бруниньо делают счет 4:0

fckarpaty.org.ua

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Амбросий Чачуа на 54-й минуте оформляет дубль, а Денис Мирошниченко второй раз в этом матче делает ассист.

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Денис выполнил результативный навес с левого фланга, Чачуа набежал на дальнюю штангу и без сопротивления головой отправил мяч в сетку ворот соперника. Амбросий поднимается на седьмую позицию в списке бомбардиров УПЛ 2024/25 (6 голов).

В активе Мирошниченко 3 ассиста в текущем первенстве. Также защитник отмечался в воротах "Полесья" (1:3). Интересно, что он совершил все свои результативные действия исключительно во Львове.

На экваторе 2-го тайма Бруниньо забивает четвертый мяч "зелено-белых".

Стенио нанес удар из-за пределов штрафной, Кожухарь парировал, но прямо на ногу Бруниньо. Бразилец третий раз отличился в последних пяти турах.

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Денис Мирошниченко Амбросий Чачуа Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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andy1973 (Рівне)
07.12.2024 в 19:36
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Комментарии 1
andy1973 (Рівне)
07.12.2024 в 19:36
дивіться ставки на конторі. в мене все.
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