Беспроигрышная серия Вереса заканчивается разгромом. Чачуа и Бруниньо делают счет 4:0

Амбросий Чачуа на 54-й минуте оформляет дубль, а Денис Мирошниченко второй раз в этом матче делает ассист.

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Денис выполнил результативный навес с левого фланга, Чачуа набежал на дальнюю штангу и без сопротивления головой отправил мяч в сетку ворот соперника. Амбросий поднимается на седьмую позицию в списке бомбардиров УПЛ 2024/25 (6 голов).

В активе Мирошниченко 3 ассиста в текущем первенстве. Также защитник отмечался в воротах "Полесья" (1:3). Интересно, что он совершил все свои результативные действия исключительно во Львове.

На экваторе 2-го тайма Бруниньо забивает четвертый мяч "зелено-белых".

Стенио нанес удар из-за пределов штрафной, Кожухарь парировал, но прямо на ногу Бруниньо. Бразилец третий раз отличился в последних пяти турах.