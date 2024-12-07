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Карраско – все? ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - ЛНЗ 3:1

Премьер-лига

Болезненное поражение фаворита

Карраско – все? ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - ЛНЗ 3:1

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Много слухов в последнее время крутится вокруг фамилии тренера ЛНЗ. Клуб опровергает и заявляет о доверии к Карраско, но сам тренер изрядно себя подставляет. Как пример – поражение от аутсайдера 1:3.

Матч был эмоциональный. На нем побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея

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