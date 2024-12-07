Карпаты прервали безумную беспроигрышную серию Вереса

В 16-м туре УПЛ "Карпаты" разгромили "Верес" (5:0). Таким образом, львовяне прерывают десятиматчевую беспроигрышную серию ровенчан.

До сегодняшнего поединка, последний раз "Верес" проигрывал еще 15-го сентября. Тогда в Житомире он потерпел поражение от "Полесья" (1:2).

По состоянию на сейчас "Верес" находится на 8-м месте в таблице УПЛ. "Карпаты", в свою очередь, имеют 6-ю позицию.