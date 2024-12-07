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Карпаты прервали безумную беспроигрышную серию Вереса

Премьер-лига

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Карпаты прервали безумную беспроигрышную серию Вереса

Фото: ФК Карпати

Новина українською

В 16-м туре УПЛ "Карпаты" разгромили "Верес" (5:0). Таким образом, львовяне прерывают десятиматчевую беспроигрышную серию ровенчан.

До сегодняшнего поединка, последний раз "Верес" проигрывал еще 15-го сентября. Тогда в Житомире он потерпел поражение от "Полесья" (1:2).

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По состоянию на сейчас "Верес" находится на 8-м месте в таблице УПЛ. "Карпаты", в свою очередь, имеют 6-ю позицию.

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Верес (Ровно) Карпаты (Львов)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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andy1973 (Рівне)
07.12.2024 в 20:41
І разом заробили
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Комментарии 1
andy1973 (Рівне)
07.12.2024 в 20:41
І разом заробили
Ответить
0
0

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