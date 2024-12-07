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Львы отомстили за поражение 1:6 в 2017 году. Карпаты – Верес 5:0. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа зелено-белых
НК Верес
Подопечные Лупашко без проблем разобрались в домашней встрече против "народной команды". Еще до середины первого тайма хозяева сделали счет 2:0, а затем гости остались в меньшинстве. Львовский коллектив мог забить 6 мячей, но не реализовал пенальти.
"Карпаты" занимают шестое место (24 очка). 14 декабря "львы" поедут в Кривой Рог. "Красно-черные" – на 8-й позиции (19 баллов). Впереди поединок в столице против "Динамо".
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Смотрите обзор матча 16-го тура УПЛ
Львов. Стадион "Украина"
Голы: Чачуа, 4, 54, Пидлепенец, 20, Бруниньо, 66, Устименко, 90+2
Удаление: Сикейра, 28 (Верес)
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