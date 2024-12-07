"Нам поставили несправедливый пенальти". Карраско прокомментировал очередное поражение ЛНЗ

Главный тренер "ЛНЗ" Андрес Карраско прокомментировал поражение от "Левого Берега" (1:3) в 16-м туре Украинской Премьер-лиги.

- На старте поединка казалось, что все удается вашей команде: забили мяч, контролировали игру, но что случилось потом?

- Случилось то, что нам поставили несправедливый пенальти. Рука никак не влияла на движение мяча. Но я не хочу искать оправданий, только прошу прощения перед нашими фанатами, которые путешествуют за нами по всей стране. Мы не смогли сыграть так, как этого заслуживают наши болельщики.

- В конце концов, момент с пенальти вероятно был ключевым сегодня. Потому что во втором тайме "Левый Берег" более интенсивно играл.

- Да. Нам надо улучшать эти компоненты. Мы не соответствовали интенсивности, которая была на поле.

- Почему Яшари сегодня использовали на позиции правого полузащитника?

- Мы нуждались в большем качестве на поле. Бойко последние игры сыграл на хорошем уровне, поэтому нам надо было разместить всех этих игроков вместе на поле. У Яшара есть скорость, он может обыгрывать один в один, поэтому мы так решили.

- Как команда переживает четыре подряд поражения?

- Мы сейчас в сложной ситуации. Мы должны перестраиваться и только тогда будет прогресс. Но пока этого недостаточно.