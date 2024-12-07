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Шандрук – после 0:5: Я вижу определенный позитив. Мы проиграли начало матча

Премьер-лига

Наставник красно-черных высказался о встрече с Карпатами

Шандрук – после 0:5: Я вижу определенный позитив. Мы проиграли начало матча

Фото: НК Верес

Новина українською

Тренер ровенского "Вереса" Олег Шандрук проанализировал разгром во Львове.

“Это поражение – болезненное для нас. Тем более с таким счетом. Но если прибегнуть к анализу, то я бы сказал, что мы проиграли начало матча. Мы ожидали агрессивного начала матча от "Карпат". Надеялись, что и мы будем играть активно. Пропустили быстрые мячи, потом было удаление и дальше уже трудно что-то комментировать.

Должен отдать должное команде. Ребята даже в меньшинстве пытались создавать моменты. Даже создали несколько. Но не реализовали. Это закономерный результат. И здесь что-то много говорить будет излишним”.

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“По сравнению с августовским матчем обе команды изменились в лучшую сторону. Мы проиграли, но и такие игры бывают. Нужно отдать должное "Карпатам" – победили, много забили. Но и мы до сих пор не проигрывали десять матчей подряд. Результат не всегда отражает реальное положение дел. Даже сегодня я вижу определенный позитив”, – заявил тренер.

16 декабря "народная команда" будет играть в Киеве с "Динамо".

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Источник:
Верес
Опубликовал: Александр Симченко
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