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Шандрук – после 0:5: Я вижу определенный позитив. Мы проиграли начало матча
Наставник красно-черных высказался о встрече с Карпатами
Фото: НК Верес
Тренер ровенского "Вереса" Олег Шандрук проанализировал разгром во Львове.
“Это поражение – болезненное для нас. Тем более с таким счетом. Но если прибегнуть к анализу, то я бы сказал, что мы проиграли начало матча. Мы ожидали агрессивного начала матча от "Карпат". Надеялись, что и мы будем играть активно. Пропустили быстрые мячи, потом было удаление и дальше уже трудно что-то комментировать.
Должен отдать должное команде. Ребята даже в меньшинстве пытались создавать моменты. Даже создали несколько. Но не реализовали. Это закономерный результат. И здесь что-то много говорить будет излишним”.
“По сравнению с августовским матчем обе команды изменились в лучшую сторону. Мы проиграли, но и такие игры бывают. Нужно отдать должное "Карпатам" – победили, много забили. Но и мы до сих пор не проигрывали десять матчей подряд. Результат не всегда отражает реальное положение дел. Даже сегодня я вижу определенный позитив”, – заявил тренер.
16 декабря "народная команда" будет играть в Киеве с "Динамо".
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