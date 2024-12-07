Шандрук – после 0:5: Я вижу определенный позитив. Мы проиграли начало матча

Тренер ровенского "Вереса" Олег Шандрук проанализировал разгром во Львове.

“Это поражение – болезненное для нас. Тем более с таким счетом. Но если прибегнуть к анализу, то я бы сказал, что мы проиграли начало матча. Мы ожидали агрессивного начала матча от "Карпат". Надеялись, что и мы будем играть активно. Пропустили быстрые мячи, потом было удаление и дальше уже трудно что-то комментировать.

Должен отдать должное команде. Ребята даже в меньшинстве пытались создавать моменты. Даже создали несколько. Но не реализовали. Это закономерный результат. И здесь что-то много говорить будет излишним”.