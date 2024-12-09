Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Зинченко vs Миколенко и дерби Манчестера. Расписание футбола на 9 – 15 декабря
График топ-матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
Приближаемся к середине декабря и смотрим последние матчи Украинской Премьер-лиги в 2024 году. Уже в следующий понедельник "Динамо" сыграет с "Вересом", после чего чемпионат встанет на зимнюю паузу. Также смотрим на этой неделе поединки ЛЧ, ЛЕ и ЛК, в том числе и с участием команд Пушича и Шовковского. С вас ручка и календарь, с нас все самые интересные матчи на ближайшие 7 дней – начали!
Понедельник, 9 декабря
Неделя стартанет четырьмя неплохими матчами. Во-первых, "Полесье" принимает "Рух" в рамках чемпионата Украины, обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы. Во-вторых, есть еще три поединка, по одному для любителей Серии А, АПЛ и Примеры.
- 18:00. "Полесье" – "Рух". УПЛ. УПЛ ТВ
- 21:45. "Монца" – "Удинезе". Серия А. Megogo
- 22:00. "Вест Хэм" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App
- 22:00. "Хетафе" – "Эспаньол". Примера. Megogo
Вторник, 10 декабря
Главный клубный европейский турнир. Он же – Лига чемпионов. Советуем обратить внимание на приезд "Ливерпуля" к "Жироне", визит "Реала" в Бергамо, а также битву "Байера" и "Интера" в Леверкузене. Безусловно, гвоздь программы для украинских фанатов – матч между донецким "Шахтером" и мюнхенской "Баварией".
- 19:45. "Динамо Загреб" – "Селтик". ЛЧ. Megogo
- 19:45. "Жирона" – "Ливерпуль". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Аталанта" – "Реал". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Байер" – "Интер". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Брест" – "ПСВ". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Брюгге" – "Спортинг". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Зальцбург" – "ПСЖ". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "РБ Лейпциг" – "Астон Вилла". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Шахтер" – "Бавария". ЛЧ. Megogo
Среда, 11 декабря
В среду тоже состоятся интересные матчи под знаком ЛЧ. "Арсенал" ждет на "Эмирейтс" "Монако", Трубин попытается не пропустить от парней Тьяго Мотты, "Барселона" приедет в Дортмунд, а "Сити" столкнется с очень сложным туринским вызовом.
- 17:30. "Фенербахче" – "Атлетик". ЛЕ. Megogo
- 19:45. "Атлетико" – "Слован". ЛЧ. Megogo
- 19:45. "Лилль" – "Штурм". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Арсенал" – "Монако". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Бенфика" – "Болонья". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Боруссия Д" – "Барселона". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Фейеноорд" – "Спарта". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Ювентус" – "Манчестер Сити". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Милан" – "Црвена Звезда". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Штутгарт" – "Янг Бойз". ЛЧ. Megogo
Четверг, 12 декабря
Лига Европы, Лига конференций – как всегда, очень много матчей, и поэтому мы отобрали для вас только самое горячее. "Челси", "Рома", "МЮ", "Тоттенхэм", к поединкам с участием этих команд советуем присмотреться. Тем не менее, самый главный матч вечера четверга для нас – встреча "Реала Сосьедада" с киевским "Динамо".
- 17:30. "Астана" – "Челси". ЛК. Megogo
- 19:45. "Петрокуб" – "Бетис". ЛК. Megogo
- 19:45. "Фиорентина" – "ЛАСК". ЛК. Megogo
- 19:45. "ПАОК" – "Ференцварош". ЛЕ. Megogo
- 19:45. "Рома" – "Брага". ЛЕ. Megogo
- 19:45. "Виктория Пльзень" – "Манчестер Юнайтед". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Реал Сосьедад" – "Динамо". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Аякс" – "Лацио". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Порту" – "Мидтьюлланд". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Лион" – "Айнтрахт". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Рейнджерс" – "Тоттенхэм". ЛЕ. Megogo
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Пятница, 13 декабря
Еврокубки отгремели, выходные еще не начались – у пятницы в этом плане всегда тяжелая судьба. Зато стартует тур УПЛ, последний в 2024 году. Ну и несколько вывесок для поклонников чемпионатов Германии, Италии, Франции и Испании найдется.
- 15:30. "Ворскла" – "Левый берег". УПЛ. УПЛ ТВ
- 21:30. "Фрайбург" – "Вольфсбург". Бундеслига. Setanta Sports App
- 21:45. "Эмполи" – "Торино". Серия А. Megogo
- 21:45. "Тулуза" – "Сент-Этьен". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Вальядолид" – "Валенсия". Примера. Megogo
Суббота, 14 декабря
Традиционно в программе три занятых слота в чемпионате Украины. В Англии Зинченко ждет в гости Миколенко. Вечером в очередной раз постарается выйти из кризиса мадридский "Реал". В остальном – прямо аномально спокойная суббота.
- 13:00. "Александрия" – "ЛНЗ". УПЛ. УПЛ ТВ
- 15:00. "Эспаньол" – "Осасуна". Примера. Megogo
- 15:30. "Кривбасс" – "Карпаты". УПЛ. УПЛ ТВ
- 16:00. "Кальяри" – "Аталанта". Серия А. Megogo
- 16:30. "Аугсбург" – "Байер". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Боруссия М" – "Хольштайн Киль". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Майнц" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Унион Берлин" – "Бохум". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:00. "Арсенал" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Ливерпуль" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Ньюкасл" – "Лестер". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Вулверхэмптон" – "Ипсвич". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:15. "Мальорка" – "Жирона". Примера. Megogo
- 18:00. "Заря" – "Черноморец". УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:00. "Марсель" – "Лилль". Лига 1. Megogo
- 19:00. "Удинезе" – "Наполи". Серия А. Megogo
- 19:30. "Санкт-Паули" – "Вердер". Бундеслига. Setanta Sports App
- 19:30. "Севилья" – "Сельта". Примера. Megogo
- 19:30. "Ноттингем Форест" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports App
- 20:00. "Осер" – Ланс". Лига 1. Megogo
- 21:45. "Ювентус" – "Венеция". Серия А. Megogo
- 22:00. "Райо Вальекано" – "Реал". Примера. Megogo
- 22:00. "Реймс" – "Монако". Лига 1. Megogo
Воскресенье, 15 декабря
Зато в воскресенье будет больше интересного. "Шахтер" приедет в Житомир, там "горняки" однозначно собираются играть на победу. Также в Англии состоится манчестерское дерби. В любое другое время мы бы с уверенностью сказали, что фаворит – "Сити", но сейчас все запуталось. А еще в программе матчи с участием команд Довбика, Трубина и Мудрика. Закроет неделю "Барселона".
- 13:00. "Ингулец" – "Колос". УПЛ. УПЛ ТВ
- 13:30. "Лечче" – "Монца". Серия А. Megogo
- 15:00. "Атлетико" – "Хетафе". Примера. Megogo
- 15:30. "Рух" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ ТВ
- 16:00. "Брайтон" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:00. "Болонья" – "Фиорентина". Серия А. Megogo
- 16:00. "Парма" – "Верона". Серия А. Megogo
- 16:00. "Монпелье" – "Ницца". Лига 1. Megogo
- 16:30. "Хайденхайм" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:15. "Алавес" – "Атлетик". Примера. Megogo
- 18:00. "Полесье" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:00. "Гавр" – "Страсбур". Лига 1. Megogo
- 18:00. "Брест" – "Нант". Лига 1. Megogo
- 18:00. "Ренн" – "Анже". Лига 1. Megogo
- 18:30. "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:30. "Боруссия Д" – "Хоффенхайм". Бундеслига. Setanta Sports App
- 19:00. "Комо" – "Рома". Серия А. Megogo
- 19:30. "Реал Сосьедад" – "Лас-Пальмас". Примера. Megogo
- 19:30. "Вильярреал" – "Бетис". Примера. Megogo
- 20:00. "АВС" – "Бенфика". Примейра. Megogo
- 20:30. "РБ Лейпциг" – "Айнтрахт". Бундеслига. Setanta Sports App
- 21:00. "Челси" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App
- 21:00. "Саутгемптон" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 21:45. "Милан" – "Дженоа". Серия А. Megogo
- 21:45. "ПСЖ" – "Лион". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Барселона" – "Леганес". Примера. Megogo
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