  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лупашко: Не уверен, что игра была лучшей в нашем исполнении. Никогда не буду отталкиваться от результата
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лупашко: Не уверен, что игра была лучшей в нашем исполнении. Никогда не буду отталкиваться от результата

Премьер-лига
Обновлено

Наставник львов – о разгромной виктории

Лупашко: Не уверен, что игра была лучшей в нашем исполнении. Никогда не буду отталкиваться от результата

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Главный тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко прокомментировал победную для его команду игру против "Вереса".

“Если говорить о результате, то он был лучшим в сезоне. Если говорить о качестве игры, то я не уверен, что игра была лучшей в нашем исполнении. Мы проиграли "Полесью", но очень классно выглядели. Это случайность, что мы после перерыва пропустили третий гол, а не забили второй. Матч против "Александрии"... Я не видел, чтобы кто-то еще играл против них так смело. А мы играли смело и это случайность, что мы пропустили после штрафного и дважды с пенальти”.

Читайте такжеНаставник Карпат - о своем ассистенте: Кто бы к нему не подошел - хочет всем помочь

"Мы показывали очень качественный футбол. Мне трудно сказать, какой именно матч был лучшим. Но хочу сказать, что я никогда не буду отталкиваться от результата в оценке лучший или худший матч. Насколько мы изменились в первой части сезона? Очень изменились. Как в игре с мячом, так и без него. Кардинальные изменения – сто процентов”, – считает тренер.

"Зелено-белые" занимают шестое место (24 очка).

По теме
yellow-arrow
Динамо - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Ингулец - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Бабич: Сделали выводы после матча в Александрии. В игре с Кривбассом арбитр ничего не придумывал и не помогал ни одной из команд
Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Верес
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости