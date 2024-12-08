Лупашко: Не уверен, что игра была лучшей в нашем исполнении. Никогда не буду отталкиваться от результата

Главный тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко прокомментировал победную для его команду игру против "Вереса".

“Если говорить о результате, то он был лучшим в сезоне. Если говорить о качестве игры, то я не уверен, что игра была лучшей в нашем исполнении. Мы проиграли "Полесью", но очень классно выглядели. Это случайность, что мы после перерыва пропустили третий гол, а не забили второй. Матч против "Александрии"... Я не видел, чтобы кто-то еще играл против них так смело. А мы играли смело и это случайность, что мы пропустили после штрафного и дважды с пенальти”.