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Лупашко: Не уверен, что игра была лучшей в нашем исполнении. Никогда не буду отталкиваться от результата
Наставник львов – о разгромной виктории
Фото: ФК Інгулець
Главный тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко прокомментировал победную для его команду игру против "Вереса".
“Если говорить о результате, то он был лучшим в сезоне. Если говорить о качестве игры, то я не уверен, что игра была лучшей в нашем исполнении. Мы проиграли "Полесью", но очень классно выглядели. Это случайность, что мы после перерыва пропустили третий гол, а не забили второй. Матч против "Александрии"... Я не видел, чтобы кто-то еще играл против них так смело. А мы играли смело и это случайность, что мы пропустили после штрафного и дважды с пенальти”.
"Мы показывали очень качественный футбол. Мне трудно сказать, какой именно матч был лучшим. Но хочу сказать, что я никогда не буду отталкиваться от результата в оценке лучший или худший матч. Насколько мы изменились в первой части сезона? Очень изменились. Как в игре с мячом, так и без него. Кардинальные изменения – сто процентов”, – считает тренер.
"Зелено-белые" занимают шестое место (24 очка).
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