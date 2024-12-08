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Первак: Когда первыми пропустили гол, я был убежден, что все будет хорошо. Левый Берег даст бой Ворскле

Премьер-лига
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Первак: Когда первыми пропустили гол, я был убежден, что все будет хорошо. Левый Берег даст бой Ворскле

Фото: ФК Лівий берег

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Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак рассказал, что помогло его подопечным одержать волевую победу над ЛНЗ (3:1).

“На мой взгляд, это была самая лучшая игра “Левого Берега” в текущем сезоне. Еще на установке было заметно, что подопечные горят желанием сыграть через не могу и прервать безвыигрышную серию. Даже когда первыми пропустили необязательный гол, я был убежден, что все будет хорошо”.

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"ЛНЗ – очень непростой соперник, у черкащан хватает индивидуально сильных исполнителей. Добиться излома можно было только благодаря слаженным командным действиям и характеру. Именно такие качества мои подопечные показали. Никого выделять не буду, даже автора дубля Дедуха. Мы были сильны командой. Надеюсь, что эта победа придаст воодушевления и "Левый Берег" на следующей неделе даст бой и "Ворскле", – убежден специалист.

"Аисты" набрали 13 баллов и занимают 13-ю строчку.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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