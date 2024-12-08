  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бабич: В последние 5 минут первого тайма уступили. Пенальти и второй гол из ничего пропустили
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бабич: В последние 5 минут первого тайма уступили. Пенальти и второй гол из ничего пропустили

Премьер-лига
Обновлено

Наставник черно-синих – о матче с бронзовым призером УПЛ

Бабич: В последние 5 минут первого тайма уступили. Пенальти и второй гол из ничего пропустили

скриншот

Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Александр Бабич прокомментировал домашнее поражение от криворожского "Кривбасса" (1:3).

“Настоящая мужская игра была. Очень хотели порадовать наших болельщиков. Думаю, сыграли достаточно агрессивно. Перестроили тактическую схему. И в принципе ребята выполняли много "верхнего" прессинга. Будем откровенны, где-то в последние 5 минут первого тайма мы уступили: пенальти – гол, и второй гол из ничего пропустили”.

Читайте такжеВ Черноморце ждут пояснений от УАФ по судейству в скандальном матче с Александрией

“Играли против команды, в которой есть сборники. По уровню мастерства мы уступаем. И вот этого мастерства нам и не хватило. Хотя моменты были, как в первом, так и во втором таймах. Полагаю, мы наиграли как минимум еще на один гол. "Кривбасс" идет четвертым и ставит перед собой серьезные задачи.

Переломный момент? Очень легкий пенальти. Наш защитник заработал его. Это недостаток навыков и опыта нашего легионера – Гомеса. Пенальти справедлив. Он не сыграл в мяч, сыграл в ногу. Но наш игрок не может так играть в собственной штрафной”, – заявил тренер.

"Моряки" занимают 14-е место (12 очков).

По теме
yellow-arrow
Динамо - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Ингулец - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Бабич: Сделали выводы после матча в Александрии. В игре с Кривбассом арбитр ничего не придумывал и не помогал ни одной из команд
Черноморец (Одесса) Александр Бабич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости