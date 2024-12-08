Бабич: В последние 5 минут первого тайма уступили. Пенальти и второй гол из ничего пропустили

Главный тренер одесского "Черноморца" Александр Бабич прокомментировал домашнее поражение от криворожского "Кривбасса" (1:3).

“Настоящая мужская игра была. Очень хотели порадовать наших болельщиков. Думаю, сыграли достаточно агрессивно. Перестроили тактическую схему. И в принципе ребята выполняли много "верхнего" прессинга. Будем откровенны, где-то в последние 5 минут первого тайма мы уступили: пенальти – гол, и второй гол из ничего пропустили”.

“Играли против команды, в которой есть сборники. По уровню мастерства мы уступаем. И вот этого мастерства нам и не хватило. Хотя моменты были, как в первом, так и во втором таймах. Полагаю, мы наиграли как минимум еще на один гол. "Кривбасс" идет четвертым и ставит перед собой серьезные задачи.

Переломный момент? Очень легкий пенальти. Наш защитник заработал его. Это недостаток навыков и опыта нашего легионера – Гомеса. Пенальти справедлив. Он не сыграл в мяч, сыграл в ногу. Но наш игрок не может так играть в собственной штрафной”, – заявил тренер.