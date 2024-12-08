Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шандрук: Хорошая пощечина. Посмотрим, как команда отреагирует в матче с Динамо
Тренер красно-черных – о разгромном поражении
nkveres.com
"Верес" в матче УПЛ проиграл "Карпатам" на выезде 0:5, прервав серию из десяти матчей без поражений во всех турнирах. Игру оценил наставник "народной команды" Олег Шандрук.
“Такое поражение получили, хорошая пощечина. Посмотрим, как команда отреагирует в последнем матче с "Динамо". Всегда неприятно проигрывать, особенно с таким счетом. Ребят все равно поблагодарю, потому что была хорошая серия. Но такое случается”.
“Хочу и болельщиков поблагодарить, их было много, но результата они хорошего не увидели. Дальше они увидят достойный результат. Одним поражением нельзя перечеркнуть всю работу, которую мы проделали до того. Не думал, что серия прервется таким поражением”, – сказал Шандрук.
Ровенский клуб занимает восьмое место (19 очков).
Популярное сейчас
- Даже Мбаппе забил. Жирона — Реал Мадрид 0:3. Видео голов и обзор матча
- Почти миллиард. США объявили о новом пакете военной помощи для Украины
- Гвардиола отреагировал на потерю очков в матче с Кристал Пэлас
- Шахтер бьет Ворсклу, пока Динамо и Александрия играют вничью. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку