Шандрук: Хорошая пощечина. Посмотрим, как команда отреагирует в матче с Динамо

"Верес" в матче УПЛ проиграл "Карпатам" на выезде 0:5, прервав серию из десяти матчей без поражений во всех турнирах. Игру оценил наставник "народной команды" Олег Шандрук.

“Такое поражение получили, хорошая пощечина. Посмотрим, как команда отреагирует в последнем матче с "Динамо". Всегда неприятно проигрывать, особенно с таким счетом. Ребят все равно поблагодарю, потому что была хорошая серия. Но такое случается”.

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“Хочу и болельщиков поблагодарить, их было много, но результата они хорошего не увидели. Дальше они увидят достойный результат. Одним поражением нельзя перечеркнуть всю работу, которую мы проделали до того. Не думал, что серия прервется таким поражением”, – сказал Шандрук.

Ровенский клуб занимает восьмое место (19 очков).