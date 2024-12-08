Кемкин: Поверил, что победим Верес только при счете 4:0. Жаль, что еще не забили пенальти

Вратарь "Карпат" Александр Кемкин прокомментировал свой восьмой "сухой" матч в текущем сезоне.

“По-моему, все поединки были сложные, хотя наиболее памятный – с “Рухом”. Все же львовское дерби, ажиотаж был незаурядный. Выделю также противостояние с "Кривбассом" во Львове. Сначала гости диктовали условия, но мне удалось парировать пенальти, а в конце первого тайма мы забили дважды. Поймав кураж, после перерыва довели дело до разгрома".

Счет не должен вводить в заблуждение. "Верес" – квалифицированная команда и даже играя в меньшинстве создавала полумоменты. Кстати, я поверил, что победим только при счете 4:0".