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Кемкин: Поверил, что победим Верес только при счете 4:0. Жаль, что еще не забили пенальти
Кипер львов ответил на вопросы журналиста после разгрома ровенской команды
fckarpaty.org.ua
Вратарь "Карпат" Александр Кемкин прокомментировал свой восьмой "сухой" матч в текущем сезоне.
“По-моему, все поединки были сложные, хотя наиболее памятный – с “Рухом”. Все же львовское дерби, ажиотаж был незаурядный. Выделю также противостояние с "Кривбассом" во Львове. Сначала гости диктовали условия, но мне удалось парировать пенальти, а в конце первого тайма мы забили дважды. Поймав кураж, после перерыва довели дело до разгрома".
Счет не должен вводить в заблуждение. "Верес" – квалифицированная команда и даже играя в меньшинстве создавала полумоменты. Кстати, я поверил, что победим только при счете 4:0".
"Помогли быстрые голы, придавшие уверенности и воодушевления. Мы качественно выходили из-под прессинга ровенчан, что позволяло сразу создавать угрозы у владений гостей. Быстрее принимали правильные решения и порадовали высокой реализацией. Жаль, что еще не забили пенальти.
Полностью выполнили тренерскую установку. Именно поэтому наши действия производили целостное впечатление. Противостояние с "Кривбассом" жду с нетерпением. Будет интересно”, – рассказал кипер.
Игра с криворожским коллективом состоится 14 декабря.
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