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Полегенько: После игры с Вересом в 1-м туре тренер сказал: "Когда будем играть 2-ю игру с ними - вы будете совсем другими"
Футболист львов сказал несколько слов в эфире УПЛ.ТБ
Фото: ФК Карпати
Защитник "Карпат" Павел Полегенько прокомментировал победу над "Вересом" (5:0) в 16-м туре УПЛ.
“Мы каждого соперника изучаем хорошо. Я рад, что происходила очень интересная игра. После первой игры с "Вересом", когда мы сыграли 0:0 в 1-м туре, мы зашли в раздевалку, и главный тренер сказал: "Вот увидите, когда мы будем играть 2-ю игру с ними – вы будете совсем другими. Вы сделаете большой шаг вперед”.
Я думаю, вы это видели, и все это видят, что мы сделали большой шаг. Он верит в эту идею – и мы поверили в нее”.
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"Да, я должен был бить пенальти, но сделал выбор и захотел, чтобы Игорь забил, почувствовал эту уверенность, но, к сожалению, не удалось. Но я уверен, что совершил правильный поступок. С такой поддержкой болельщиков я уверен, что он забьет в ближайшем матче”, – сказал Полегенько.
29-летний защитник в этом сезоне УПЛ провел 11 матчей (2 гола).
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