Полегенько: После игры с Вересом в 1-м туре тренер сказал: "Когда будем играть 2-ю игру с ними - вы будете совсем другими"

Защитник "Карпат" Павел Полегенько прокомментировал победу над "Вересом" (5:0) в 16-м туре УПЛ.

“Мы каждого соперника изучаем хорошо. Я рад, что происходила очень интересная игра. После первой игры с "Вересом", когда мы сыграли 0:0 в 1-м туре, мы зашли в раздевалку, и главный тренер сказал: "Вот увидите, когда мы будем играть 2-ю игру с ними – вы будете совсем другими. Вы сделаете большой шаг вперед”.

Я думаю, вы это видели, и все это видят, что мы сделали большой шаг. Он верит в эту идею – и мы поверили в нее”.