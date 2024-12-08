Бабич: Сделали выводы после матча в Александрии. В игре с Кривбассом арбитр ничего не придумывал и не помогал ни одной из команд

Александр Бабич прокомментировал поражение криворожскому коллективу (1:3).

“Не хватало дисквалифицированных игроков? Да. Пропускали Петряк, Бутко. К тому же Удод и Янаков травмировались. Эти четыре игрока могли нам помочь. Пока нет информации на сколько матчей их дисквалифицировали, ждем. Две игры, думаю, 100%.

Предупреждения в поединке с "Кривбассом" были получены в игровых моментах. Мы сделали выводы после матча в Александрии, ведь никто их не заработал за разговоры с арбитром”.