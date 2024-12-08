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Бабич: Сделали выводы после матча в Александрии. В игре с Кривбассом арбитр ничего не придумывал и не помогал ни одной из команд
Наставник моряков ответил на вопросы журналистов
Фото: Чорноморець
Александр Бабич прокомментировал поражение криворожскому коллективу (1:3).
“Не хватало дисквалифицированных игроков? Да. Пропускали Петряк, Бутко. К тому же Удод и Янаков травмировались. Эти четыре игрока могли нам помочь. Пока нет информации на сколько матчей их дисквалифицировали, ждем. Две игры, думаю, 100%.
Предупреждения в поединке с "Кривбассом" были получены в игровых моментах. Мы сделали выводы после матча в Александрии, ведь никто их не заработал за разговоры с арбитром”.
“Арбитр ничего не придумывал и не помогал ни одной из команд. Копиевский давал бороться, давал играть.
На 100% в плане психологии всё хорошо. На оба последних матча мы настраивались как следует, заряжались на максимум. Хочется, чтобы прибавляли выходящие на замену. Результатом разочарованы, но впереди еще один тур в этом году – против "Зари", – напомнил Бабич.
Игра с луганским клубом состоится 14 декабря.
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