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Бабич: Сделали выводы после матча в Александрии. В игре с Кривбассом арбитр ничего не придумывал и не помогал ни одной из команд

Премьер-лига
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Наставник моряков ответил на вопросы журналистов

Бабич: Сделали выводы после матча в Александрии. В игре с Кривбассом арбитр ничего не придумывал и не помогал ни одной из команд

Фото: Чорноморець

Новина українською

Александр Бабич прокомментировал поражение криворожскому коллективу (1:3).

“Не хватало дисквалифицированных игроков? Да. Пропускали Петряк, Бутко. К тому же Удод и Янаков травмировались. Эти четыре игрока могли нам помочь. Пока нет информации на сколько матчей их дисквалифицировали, ждем. Две игры, думаю, 100%.

Предупреждения в поединке с "Кривбассом" были получены в игровых моментах. Мы сделали выводы после матча в Александрии, ведь никто их не заработал за разговоры с арбитром”.

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“Арбитр ничего не придумывал и не помогал ни одной из команд. Копиевский давал бороться, давал играть.

На 100% в плане психологии всё хорошо. На оба последних матча мы настраивались как следует, заряжались на максимум. Хочется, чтобы прибавляли выходящие на замену. Результатом разочарованы, но впереди еще один тур в этом году – против "Зари", – напомнил Бабич.

Игра с луганским клубом состоится 14 декабря.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Симченко
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