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Динамо - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Александрия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо
Во второй раз через неделю в очном противостоянии встретятся лидеры нынешнего сезона УПЛ. Игра в среду завершилась без голов. Тогда команды не смогли продемонстрировать свой лучший футбол. Надеемся, что сегодня будет гораздо более интересная игра.
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Обе команды набрали по 37 очков и находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата. Киевляне опережают "горожан" только по дополнительным показателям.
Игра на стадионе "Динамо" начнется в воскресенье, начало – в 18:00.
"Динамо" - "Александрия"
VBET Лига. 16-й тур
08 декабря, Киев, стадион "Динамо", 18:00
Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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