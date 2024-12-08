Динамо - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Во второй раз через неделю в очном противостоянии встретятся лидеры нынешнего сезона УПЛ. Игра в среду завершилась без голов. Тогда команды не смогли продемонстрировать свой лучший футбол. Надеемся, что сегодня будет гораздо более интересная игра.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Обе команды набрали по 37 очков и находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата. Киевляне опережают "горожан" только по дополнительным показателям.

Игра на стадионе "Динамо" начнется в воскресенье, начало – в 18:00.

"Динамо" - "Александрия"

VBET Лига. 16-й тур

08 декабря, Киев, стадион "Динамо", 18:00

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Динамо - Александрия Смотреть трансляцию

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.