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Динамо - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Динамо - Александрия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Динамо - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Во второй раз через неделю в очном противостоянии встретятся лидеры нынешнего сезона УПЛ. Игра в среду завершилась без голов. Тогда команды не смогли продемонстрировать свой лучший футбол. Надеемся, что сегодня будет гораздо более интересная игра.

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Обе команды набрали по 37 очков и находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата. Киевляне опережают "горожан" только по дополнительным показателям.

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Игра на стадионе "Динамо" начнется в воскресенье, начало – в 18:00.

"Динамо" - "Александрия"

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08 декабря, Киев, стадион "Динамо", 18:00

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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