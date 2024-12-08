Лупашко объяснил, что мотивировало игроком в игре против Вереса

Вчера, в рамках 16-го тура УПЛ "Карпаты" разгромили "Верес" со счетом 5:0.

Главный тренер победителей вчерашнего матча Владислав Лупашко прокомментировал игру:

Очень много критики было после "Ингульца", но эта игра была одна из лучших. Мы создали большое количество моментов. Два гола мы забили, но их не засчитали. После "Левого Берега" была феерия, но ничего не изменилось. Мы так же действовали, создавали и бежали. Но критика была невероятная, потому что опять же мы все ориентируемся на результат. Если сегодня говорить о результате, то он был лучшим. Если говорить о качестве игры, то я не уверен, что сегодняшняя игра была лучшая. Мы проиграли "Полесью", но очень классно выглядели. Это случайность, что мы после перерыва пропустили третий гол, а не забили второй. Матч против "Александрии" - первый тайм... Я не видел, чтобы кто-то там играл так смело. Мы видели, как играла "Александрия" последний матч и против них соперник боялся действовать. Мы играли смело и это случайность, что мы пропустили штрафной и два пенальти. Мы показывали очень качественный футбол. Мне трудно сказать, какой именно матч был лучшим. Но хочу сказать, что я никогда не буду отталкиваться от результата в оценке лучший или худший матч.

Стадион скандировал "Игорь, Игорь"... Что сказал тренер Лупашко после незабитого пенальти?

На примере Невеса болельщики показывают любовь к футболистам. За их преданность и насколько искренне они это делают. Стремятся бороться за герб клуба. Мы часто говорим, что у нас есть болельщики и мы должны за них играть. Ребята это слышат. Особенно здесь мы должны демонстрировать качественную игру для них. В чем это заключается? Когда ты забиваешь один гол, то ты должен бежать и забивать второй, и так далее. Все видят самопожертвование от Игора, все его пытаются жалеть, но не надо этого делать. Нужно повышать планку, не довольствоваться только качественной игрой. Надо делать то, что надо для нападающего - забивать голы и он это сделает. Я в этом уверен.