Иван Лосенко - о победе над Ворсклой: Мы многие предыдущие игры смотрели, анализировали, исправляли ошибки

Полузащитник "Ингульца" Иван Лосенко вспомнил матч предыдущего тура против "Ворсклы", 0:3.

Твой дебютный гол в УПЛ получился незабываемым. После игры с "Ворсклой" не разрывался телефон от звонков и сообщений?

Друзья, близкие, родные, тренеры поздравили. Было очень приятно.

У тебя раньше залетало издалека?

В официальных матчах не было, разве что на тренировках и товарняках.

Сразу после забитого мяча ты сменил бутсы. Не угадал с шипами?

Поле стало скользким. На разминке еще было плюс-минус ничего, а потом пришлось менять пластмассовые шипы на миксованные.

Как оценишь поле в Полтаве после реновации?

Из-за погоды вязкое было поле, мяч скакал на нем.

"Ингулец" шел к первой победе весь первый круг. Затяжная серия била по команде психологически?

Тяжело играть все игры на выезде, проводить по 10-11 часов в дороге, возвращаться без побед домой. Сейчас моральный настрой у нас поднялся, все были счастливы после игры. Надеюсь, что в оставшихся турах, которые остались, Ингулец сможет поправить свое положение.

Как вытаскивать себя из психологической ямы?

Мы много предыдущих игр смотрели, анализировали, исправляли ошибки. Нужно учиться быстро забывать плохие моменты. Я не скажу, что я или другие ребята зацикливались на негативе. Все хотели победить, особенно против "Ворсклы". Чувствовался особый настрой. Тренерский штаб вселял нам уверенность, что вечер в Полтаве будет наш. Так и получилось.

В чем, все-таки, секрет такой победы над "Ворсклой"? Как вы это сделали?

Тренеры в первом тайме просили нас низко не падать после забитых голов. Старались прессинговать, хоть и очень много сил потратили. Были моменты, когда от усталости садились к центру поля. Могли до перерыва забить больше двух.

"Ворскла" особо ничего не сделала в первом тайме. После перерыва они пришли в себя, заработали пенальти. Слава богу, что у нас есть Алексей Паламарчук, который нас выручил. Старались потом сохранить счет, потому что физически уже было не так много сил постоянно носиться, играя на контрах.