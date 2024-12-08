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Иван Лосенко - о победе над Ворсклой: Мы многие предыдущие игры смотрели, анализировали, исправляли ошибки
Автор дебютного гола о дебютной победе
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ингульца" Иван Лосенко вспомнил матч предыдущего тура против "Ворсклы", 0:3.
Твой дебютный гол в УПЛ получился незабываемым. После игры с "Ворсклой" не разрывался телефон от звонков и сообщений?
Друзья, близкие, родные, тренеры поздравили. Было очень приятно.
У тебя раньше залетало издалека?
В официальных матчах не было, разве что на тренировках и товарняках.
Сразу после забитого мяча ты сменил бутсы. Не угадал с шипами?
Поле стало скользким. На разминке еще было плюс-минус ничего, а потом пришлось менять пластмассовые шипы на миксованные.
Как оценишь поле в Полтаве после реновации?
Из-за погоды вязкое было поле, мяч скакал на нем.
"Ингулец" шел к первой победе весь первый круг. Затяжная серия била по команде психологически?
Тяжело играть все игры на выезде, проводить по 10-11 часов в дороге, возвращаться без побед домой. Сейчас моральный настрой у нас поднялся, все были счастливы после игры. Надеюсь, что в оставшихся турах, которые остались, Ингулец сможет поправить свое положение.
Как вытаскивать себя из психологической ямы?
Мы много предыдущих игр смотрели, анализировали, исправляли ошибки. Нужно учиться быстро забывать плохие моменты. Я не скажу, что я или другие ребята зацикливались на негативе. Все хотели победить, особенно против "Ворсклы". Чувствовался особый настрой. Тренерский штаб вселял нам уверенность, что вечер в Полтаве будет наш. Так и получилось.
В чем, все-таки, секрет такой победы над "Ворсклой"? Как вы это сделали?
Тренеры в первом тайме просили нас низко не падать после забитых голов. Старались прессинговать, хоть и очень много сил потратили. Были моменты, когда от усталости садились к центру поля. Могли до перерыва забить больше двух.
"Ворскла" особо ничего не сделала в первом тайме. После перерыва они пришли в себя, заработали пенальти. Слава богу, что у нас есть Алексей Паламарчук, который нас выручил. Старались потом сохранить счет, потому что физически уже было не так много сил постоянно носиться, играя на контрах.
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